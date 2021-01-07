الحرس الوطني افتتح دورة القيادة والأركان

وطن النهار

افتتح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي بحضور كبار القادة والضباط دورة القيادة والأركان الصغرى التي يقيمها معهد تدريب قوات الحرس الوطني.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني. وأكد أهمية الدورة التي تُعقد للمرة الأولى في الحرس الوطني بهدف تطوير قدرات الضباط في التخطيط والتنفيذ للعمليات القتالية الدفاعية والارتقاء بمهاراتهم في التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة مع أجهزة الدولة.

