loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الحرس الوطني افتتح دورة القيادة والأركان


افتتح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي بحضور كبار القادة والضباط دورة القيادة والأركان الصغرى التي يقيمها معهد تدريب قوات الحرس الوطني.
ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني. وأكد أهمية الدورة التي تُعقد للمرة الأولى في الحرس الوطني بهدف تطوير قدرات الضباط في التخطيط والتنفيذ للعمليات القتالية الدفاعية والارتقاء بمهاراتهم في التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة مع أجهزة الدولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة