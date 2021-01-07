إشادة بالدبلوماسية الكويتية الرائدة في رأب البيت الخليجي وتحقيق تطلعات الشعوب

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الأمة عن عميق المشاعر والتقدير لجهود سموه للسعي المبارك لإعادة البيت الخليجي بعد المصالحة الخليجية بين الأشقاء والتي توجت بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية مشيرا إلى أن ما قامت به الكويت منقادة لحكمة سموه من دور سامٍ ساقه نبل المقصد وروح الأخوة يسجله التاريخ بمدد من نور وهو مدعاة فخر واعتزاز الجميع في الكويت مستذكرا بكل الاعتزاز ما بذله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- من دبلوماسية رائدة في رأب البيت الخليجي والتي تكللت بالتوفيق والنجاح مبتهلا إلى المولى تعالى أن تبقى الكويت واحة للصداقة والسلام وأن يحفظ سموه ذخرا ورفعة للكويت وشعبها ويمتع سموه بموفور الصحة والعافية.

وتلقى سموه رسالة شكر من أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن خالص تهنئته وتهاني الحرس الوطني قادة وقوات لسموه وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية وبنجاح الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مشيدا ومقدرا الجهود التي بذلتها دولة الكويت بقيادة وحكمة سموه في رأب الصدع والحفاظ على لحمة البيت الخليجي وتوحيد الصف مكملا لمساعي صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- ومثمنا ما تضمنته كلمة سموه بهذه المناسبة والتي عكست ما يشعر به أبناء الكويت العزيزة سائلا المولى - جل وعلا- أن يحفظ سموه راعيا أمينا لنهضة الكويت وقائدا حكيما لمسيرة العطاء والرخاء وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله بمؤازرة أخيه سمو ولي العهد الأمين.

نجاح الاجتماع

كما تلقى سموه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية وبنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مثمنا الدور البارز التي قامت به دولة الكويت بقيادة سموه لإنجاز هذه المصالحة التاريخية مؤكدا أنها جاءت نتيجة لجهود دؤوبة وصادقة بدأها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- واستمرت في عهد سموه. مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يديم على صاحب السمو أمير البلاد موفور الصحة والعافية وأن يسدد خطاه لقيادة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها الوطن العزيز.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة التوقيع على (بيان العلا) والبيان الختامي للقمة الخليجية وعلى نجاح الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعربا فيها عن بالغ الاعتزاز والتقدير لجهود سموه المشهودة في لم شمل الأشقاء ودعم العمل الخليجي المشترك مستذكرا الجهود العظيمة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- للمحافظة على منظومة مجلس التعاون مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يديم على صاحب السمو أمير البلاد موفور الصحة والعافية.

كما تلقى سموه رسالة من أخيه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء عبر فيها باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية ونجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية. معربا بهذه المناسبة عن الفخر بجهود سموه التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي والعربي الذي سيعزز من روح التعاون والتآزر بين الأشقاء مستذكرا في الوقت ذاته ببالغ الاعتزاز المساعي الخيرة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - في دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز أواصر المودة ولمّ الشمل الخليجي سائلا المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.

إنجاز تاريخي

وتلقى سموه رسالة شكر من الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان لختامي للقمة الخليجية وبنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مشيدا بالجهود التي بذلها سموه لاستكمال المساعي الخيرة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والتي تكللت بفضل الله تعالى بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي والذي سيعزز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي ولمّ الشمل الخليجي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها الوطن العزيز.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية لهم ضمنها سموه خالص شكره على ما أبدوه من طيب المشاعر وصادق الدعاء معربا سموه عن بالغ سعادته بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية والذي يمثل إنجازا تاريخيا سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والدفع بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأهداف المنشودة للدول الخليجية وشعوبها مستذكرا ما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- من جهود مشكورة ومقدرة لضمان منظومة مجلس التعاون والحفاظ على تضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والتي سعد الجميع بتحقيق تلك المساعي وإعادة اللحمة الخليجية ولم الشمل بين الأشقاء متمنيا سموه للجميع دوام الصحة وموفور العافية وكل التوفيق والسداد لكل ما فيه خدمة وخير الوطن العزيز ورفعة شأنه.

مساعي الخير

وبعث وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر رسالة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رفع خلالها إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة توقيع (بيان العلا) خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تمخضت عنه نتائج القمة من بهجة وسعادة لدى مواطني الكويت ودول مجلس التعاون على حد سواء (..) نستذكر في هذه المناسبة الميمونة المساعي الحثيثة لصاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - في إطار المصالحة الخليجية والتي استمرت منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية وشهد لها العالم بأسره بمواصلتها بلا هوادة والتي استكملتموها سموكم في حمل راية الصلح على عاتقكم واستمرار جهود الكويت النيرة التي أفضت إلى أجواء نجد بين جنباتها أفياء الرجاء واسباب الأمل المبشرة بحاضر واعد ومستقبل صاعد لدول المجلس ومستقبل المنطقة وما المصالحة إلا خطوة في المسار الطبيعي والتي أتت ترسيخا لروح التعاون الصادق وتأكيدا على المصير المشترك وتجسيدا لتطلعات أبناء دول الخليج وحماية لهذا الصرح الشامخ وتحصينه في مواجهة التحديات المتصاعدة وهو على أعتاب عقده الخامس لنسمو بإخوتنا التي تجسد المصير الواحد والتاريخ المشترك. تلهج ألسنتنا وقلوبنا بالدعاء أن يحفظ سموكم لمزيد من الإنجازات لما فيه العزة والمنعة لبلدنا والخير والرفاه لشعبنا وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم لكويت أرسخ أمنا واستقرارا وأوفر رخاء وازدهارا وتفضلوا سموكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.

