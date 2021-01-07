المنفوحي: تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل في البلدية

وطن النهار

أكد مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي انه وعملاً بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس نحو مضي بلدية الكويت في عملية تبسيط الاجراءات وتحسين بيئة الأعمال لدفع عجلة التنمية وتنفيذ مشاريع الخطة التنموية، قامت البلدية باتخاذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بمعالجة المعوقات امام تنفيذ المشاريع الحكومية.

جاء ذلك عقب قيام المنفوحي بعقد اجتماع مشترك مع رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي. حيث تناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بضرورة تسهيل وتيسير الاجراءات ومدد سريان تراخيص التشوينات للمواقع المستغلة من قبل الشركات لتنفيذ المشاريع الحكومية.

واسفر الاجتماع عن الاتفاق على اصدار عدد من القرارات من اهمها؛ ربط مدة ترخيص التشوين بمدة سريان عقد الجهة الحكومية، بالاضافة للسماح لشركات المقاولات بتجديد رخصة التشوين خلال شهر على الأقل قبل انتهاء الترخيص، وكذلك تعديل لائحة السلامة، إلى جانب تعديل لائحة المقاولين بشأن الغاء دفع الكفالة المالية لشركات المقاولات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية للعقود الحكومية.

ومن جانبه، اشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بالتطور الكبير الذي شهدته بلدية الكويت خلال المرحلة الحالية، ما يعد نقله نوعية في تطوير الأداء في العمل، خاصة ان هذا التطور جاء بجهود مخلصة من قبل مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي والكوادر الوطنية وهو ما تلمسه الجميع ابان مرحلة مواجهة جائحة «كورونا».

واكد اهمية التعاون المستمر بين بلدية الكويت واتحاد الصناعات الكويتية بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات ومعالجة اي معوقات تواجه القطاع الخاص في انجاز وتنفيذ المشاريع التنموية.

وأضاف: نثمن دور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس التي ابدت تجاوباً سريعاً مع كتابنا الموجه بضرورة وضع الحلول المناسبة الخاصة بالتشوين ولائحة السلامة لدعم مشاريع التنمية.

واشار الخرافي إلى الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من مدير عام بلدية الكويت لفك التشابك المتعلق بعدد من المواضيع بين الجهات الحكومية وايجاد الحلول الجذرية لها وتحسين بيئة الاعمال، واصفاً هذا الاجتماع بالايجابي.

وقال: استطعنا التوصل إلى نتائج مثمرة اضافة إلى الاتفاق حول نقاط محددة تهم القطاع الخاص إلى جانب عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للصناعة للاستماع لجميع وجهات النظر بشأن المدن الصناعية.

وتابع: وجدنا كل من مدير عام البلدية وحرصه على تحسين بيئة الاعمال للقطاع الخاص وحل المواضيع لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدد الخرافي على ان الاجتماع شهد مناقشة عدة نقاط من اهمها تسهيل اجراءات تراخيص التشوين والمواضيع المرتبطة في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وكذلك بين المقاولين والبلدية وايضا ايجاد موقع في صبحان يخدم المصانع لمعالجة المياة الناتجة عنها.

