الزنكي: التعايش مع «كورونا» فرض التسويق الإلكتروني كبديل ناجح

وطن النهار

استضافت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت خالد الزنكي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لونش للاستشارات التسويقية والادارية في ندوة ويب تحت عنوان «استراتيجيات التسويق 2021» برعاية كريمة من مدير الجامعة الاستاذ الدكتور نايف بجاد المطيري بحضور طلبة الجامعة والمهتمين في مجال المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال .

واستهل الزنكي حديثه قائلا انطلقت في ريادة الاعمال كمهندس كمبيوتر لا املك خبرة أو معرفة بهذا المجال اكتسبت المهارة في الممارسة بشكل مستمر لكي استطيع النجاح في عالم ريادة الاعمال، حيث كان اول مشروع لي في عام 2004-2005 لكن لم استمر به طويلا وقمت باغلاقه ما بعد ذلك في عام 2008 وفي ظل ظروف الأزمة الاقتصادية التي اثرت على المشاريع الصغيرة والكبيرة بدأت من جديد في صيف 2008 مره اخرى، لذا لم تكن ازمة «كوفيد-19» هي اول ازمة امر بها في عالم ريادة الاعمال فاستطعنا تغيير استراتيجياتنا وكل الخطط التي كنا وضعناها في عام 2020 وانطلقنا باستراتيجيات مختلفة تماما من الناحية التسويقية حيث تحول المشروع من مشروع محدد المكان وتفاعل معين إلى مشروع معتمد على المنصات والتسويق الالكتروني.

واضاف الزنكي من اهم نقاط التسويق الاستراتيجي لعام 2021 هي التسويق الالكتروني من خلال المنصات الالكترونية لانقاذ المشاريع أو انطلاقاتها قبل البدء في المشاريع من الضروري الاتجاه في تأسيس منصات الكترونية لعملك خلال هذه الفترة والفترة القادمة نظرا لغموض الوضع الحالي والتعايش مع «كوفيد-19» وتطوراته لذلك من الضروري تخصيص ميزانية تدعم وتعزز هذا الاتجاه وهذا ما تمت ملاحظته خلال الكثير من الشركات التي بدأت تتأقلم خلال تطبيق استراتيجيات التسويق الالكتروني التي لم تستخدمها سابقاً لتحقيق النجاح وانقاذ مشاريعها مصاحب للوعي المجتمعي في استخدام مختلف الاجهزة الذكية في ظل الظروف الراهنه ما عكس تفاعلا ومؤشرات تدل على نجاح هذا النمط من التسويق بل والتعايش معاه ليس الآن بل حتى في المستقبل مع مؤشرات استمراريته، التعايش مع «كوفيد-19» الذي فرض في عام 2020 تزامن مع التعايش الالكتروني على كل الاصعدة وبمختلف المجالات مشيرا انه في المقابل هناك مشاريع لم يكتب لها الاستمرار وفقا لامكانياتها وعدم نجاحها.

