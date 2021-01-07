الخالد: المعالجة الجذرية لمشاكل «شرق الصناعية» و«نقعة الشملان»

وطن النهار

طالب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد «بضرورة وضع المعالجات الجذرية والآنية لمشاكل منطقة الشويخ لصناعية ومن بينها مشاكل الازدحام المروري والكراجات والمحال التجارية المخالفة والتي تتعمد شغل واستغلال المساحات الفارغة في محيطها بما يُخالف التراخيص الممنوحة لها، ما تسبب في اعاقة مرور مركبات الطوارئ ومنها سيارات الاطفاء خصوصاً في حالات الطوارئ وهو ما يتسبب في بعض الكوارث»، مشدداً على «ضرورة الحرص على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في هذه المحلات والكراجات وازالة كل مخالفات البناء ومعالجة اوضاع المباني القديمة والمتهالكة في هذه المنطقة».

جاء ذلك في تصريحٍ صحافي للمحافظ الخالد، على هامش ترؤسه الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عُقد، في ديوان عام المحافظة، وبحضور كلٍ من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات جمال الصايغ، ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية في قوة الاطفاء العام اللواء خالد عبدالله، إلى جانب مدير وقاية محافظة العاصمة في القوة العميد مهندس رائد العتيقي، ونائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق، بالاضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ووكيل وزارة الدولة لشؤون الخدمات المساعد لقطاع خدمات المشتركين المهندس محمد الحيص، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة وتلبية احتياجات المناطق والمواطنين. ودعا الخالد إلى «ضرورة وضع الحلول الواقعية لمشاكل منطقة شرق الصناعية وما تضمه من كراجات ومحلات تجارية خصوصاً مع انتهاء تراخيص هذه المحلات والكراجات»، موجهاً «البلدية والهيئة العامة للصناعة لسرعة حسم تسلم المواقع الجديدة لانتقال هذه الكراجات اليها مع ربط عمليات الانتقال بفترات زمنية محددة، تُوَقَّع عقبها الاجراءات القانونية على المخالفين وغير المنتقلين للمواقع الجديدة». وطالب «بايجاد الحلول المباشرة لمشاكل نقعة الشملان البحرية خصوصاً مشاكل تواجد اللنجات والقوارب فيها بأعداد كبيرة، بالاضافة إلى استخدام البعض لهذه اللنجات والقوارب كسكن للعيش ومقار للمبيت بما يخالف تراخيصها وهو ما لا يتواءم مع الأوضاع البيئة والأمنية، وكون النقعة احدى الوجهات البحرية والتراثية المهمة التي تتواجد في موقع مهم من البلاد». ووجه الخالد «للتنسيق بين الجهات الحضور في الاجتماع للمتابعة المتواصلة وتحديد عمليات الانجاز المرحلية في اطار زمني محدد»، داعياً «جميع الجهات ذات الصلة للاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة الوطن وتطوير محافظة العاصمة وكافة بناها التحتية باعتبارها عاصمة البلاد ويجب ان تحظى بالمظهر الحضاري المنشود».

وأكد «استمرار الاجتماعات التنسيقية لمتابعة حل المشاكل خلال المرحلة المقبلة».

