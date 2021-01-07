«السكنية»: مليون و100 ألف دينار لـ «الممتازة»

وطن النهار

اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مليون و100 ألف دينار للاعمال الممتازة لموظفي المؤسسة، حيث من المتوقع ان تمنح خلال شهر فبراير المقبل وفق الضوابط والشروط.

وعلمت «النهار» ان القرار الوزاري الذي جاء متسقا مع ضوابط ديوان الخدمة المدنية لمنح مكافأة الاعمال الممتازة اشترط أن تتحقق في الموظف عدة شروط أبرزها ألا تقل مدة دوامه الفعلي عن 180 يوما بعدما كان مدة الدوام الفعلي سابقا 120 يوما فقط، مع استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل انواعه والبعثات والاجازات أيا كان نوعها وايام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى، فيما لا يعتبر عقوبة ويحصل الموظف على المكافأة المالية مقابل الاعمال الممتازة، بينما كان يعتبر الإنذار سابقا عقوبة تحرم الموظف من مكافأة الأعمال الممتازة. ولفت القرار الى أن من شروط المكافآت حصول الموظف على تقييم أداء فعلي بتقدير ممتاز، وألا يزيد مجموع تصاريح خروجه اثناء الدوام على 24 تصريحا، وألا يتجاوز عدد مرضياته 15 يوما، فيما تبدأ من 400 دينار للوظائف الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة، وترتفع إلى 5 آلاف لوكيل الوزارة بالدرجة الممتازة. بينما موظفي الدرجة الثامنة سيحصلون على 550 ديناراً، و600 للسابعة، و650 للدرجة السادسة، و700 للخامسة، و750 للدرجة الرابعة، و800 دينار للدرجة الثالثة، و850 للثانية، و900 للدرجة الأولى، فيما يستحق رئيس الشعبة مكافأة 1250 دينارا، و1500 لرئيس القسم، و2000 دينار للمراقب، و2500 لمدير الإدارة، على أن يتسلم وكيل الوزارة المساعد 3500 دينار، و4500 دينار لوكيل الوزارة.

