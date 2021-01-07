راكان بن حثلين لإخضاع العسكريين لفحص تعاطي المخدرات

وطن النهار

دعا الناشط السياسي راكان بن حثلين إلى إخضاع جميع العسكريين والعاملين في الجهات الأمنية وإدارة الجمارك وحرس السجون إلى فحوصات دورية للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، وإنهاء أي حماية لتجار ومروجي المخدرات تحت غطاء «المصادر السرية».

وقال في تصريح صحافي إن الكثير من الجرائم المروعة تمت بمشاركة بعض المنتسبين للمؤسسات العسكرية والأمنية، ما يعني أن البلد أصبح مخترقاً أمنيا، الأمر الذي يستوجب اتخاذ مثل هذه التدابير العاجلة. وأكد أن مثل هذا الطرح لا يشكل طعنا بأبنائنا الشرفاء العاملين في هذه المؤسسات بل هو حماية لهم ولمؤسساتهم من بعض العناصر المنحرفة التي تسيء لهذه المؤسسات وتزعزع ثقة المجتمع بها.

واعتبر أن عدم تحلي المسؤولين بشجاعة الاعتراف بوجود بعض المدمنين في هذه المؤسسات وعدم تصديهم لمسؤولياتهم بفرض فحص دوري لفرز الصالح من الطالح هو بحد ذاته تخاذل وخيانة للبلد ولا سيما مع وجود إحصائيات وجرائم موثقة تؤكد تورط عناصر أمنية في تعاطي المخدرات والتستر على المتاجرين بها. وحذر من سهولة استغلال المدمنين في إدخال المخدرات والسموم إلى البلد، وأخطر من ذلك بإمكانية إفشاء أسرار ومعلومات حساسة تضر بأمن الكويت، مشيرا إلى ما تعتمده الدول الاستخبارية في انتقاء جواسيسها ومصادر معلومات بناء على أخلاقيات هذه المصادر وسلوكياتها.

ولفت إلى أن الكثير من المعلومات تشير إلى شيوخ وقيادات في مناصب حساسة تشارك في عمليات الاتجار بالمخدرات بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أن الكثير من قضايا الاتجار وترويج المخدرات يتم حفظها تحت ذريعة أن الشخص المضبوط هو مصدر سري للجهات الأمنية، وأصبحت هذه الحجة تشكل غطاء قانونيا للمجرمين وشركائهم، كما تسوغ لبعض الفاسدين ابتزاز المتهمين من الرجال والنساء لتلبية طلباتهم. وشدد على ضرورة نزع هذا الغطاء المسمى (مصدر سري) عن المجرمين وعدم تركه كشماعة تعلق عليها الكثير من الجرائم، وبابا يطرقه ضعاف النفوس لتحقيق غاياتهم الدنيئة.

وختم قائلا «إن فحص الإدمان ليس سبة ولا يخشاه إلا من في بطنه ريح».

