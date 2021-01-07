صدور رزنامة الشهداء بصور 24 من أبطال الوطن

وطن النهار

ضمن سعيها الدؤوب لتخليد شهداء الكويت، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي لرزنامة الشهداء للعام 2021. وفي هذا الصدد قال فايز العنزي رئيس مجلس إدارة الجمعية: «يسعدنا أن نعلن اصدار النسخة الجديدة من رزنامة الشهداء لهذا العام والتي تحرص الجمعية على إصدارها في بداية كل عام حرصاً منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز». وقال انها تحتوي على صور لـ 24 شهيداً من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان لاحقاً عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة مضيفاً أن القاعدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي أسبقية إعلان الاستشهاد بواقع شهيدين في كل شهر».