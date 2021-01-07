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«الجنايات» برأت «بدون» من سرقة كراج «الداخلية»


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم بالبراءة لمتهم من غير محددي الجنسية. تخلص وقائع القضية في ان النيابة اسندت للمتهم انه سرق منقولات بأن تسور السور الخارجي لكراج حجز المركبات التابع لوزارة الداخلية في ميناء عبدالله. ومثل المتهم امام المحكمة برفقة محاميه عبدالعزيز السبيعي الذي دفع بانتفاء اركان الجريمة وكذلك بانقطاع صلة موكله بالواقعة وخلو الاوراق من ثمة دليل يؤكد ضلوع المتهم في الجريمة المسندة اليه وقصور تحريات المباحث والتي لا تعتبر دليلاً يمكن التعويل عليه في القضاء بالادانة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومن ثم قضت بالبراءة للمتهم.


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