«التربية»: إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للعلاوة الاجتماعية

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، نشرة عامة بشأن إطلاق قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لبوابة الخدمات الالكترونية للعلاوة الاجتماعية، حيث تتيح الخدمة لجميع موظفي الوزارة تحديث وإضافة العلاوة الاجتماعية بكل أنواعها ما يساهم في انجاز المعاملات دون عناء المراجعة وتقليص للدورة المستندية.

وأوضح أن البوابة الالكترونية تضمن تقديم الخدمات للموظفين الذكور بإضافة المولود والعلاوة الزوجية وإعادة إضافة الابنة ووقف العلاوة الزوجية ووقف علاوة عمل (الابن أو الابنة) ووقف علاوة الابنة للزواج، أما تمكن الموظفات الإناث من خلال البوابة الحصول على علاوة الأبناء بحالة وفاة الزوج أو بحال العجز الطبي أو بما يتعلق بالسجون أو خارج البلاد أو عدم العمل أو عمل والد الأبناء براتب أقل من 150، وكذلك وقف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء لبلوغ السن القانوني للابن 24 سنة أو بحال عمل الابن أو زواج الابنة أو عمل الابنة أو عمل والد الأبناء.

ودعا جميع الموظفين المعنيين بصرف العلاوة الاجتماعية الدخول على الرابط الالكتروني https://eservices.moe.edu.kw/hr- والاستفادة من الخدمات المقدمة تمهيدا للاستغناء عن تقديمها ورقيا.

