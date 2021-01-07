سفير الاتحاد الأوروبي والموسى بحثا قضايا الموارد البشرية

وطن النهار

بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، مع سفير الاتحاد الأوروبي د. كريستيان تودور، القضايا ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالأمور المتعلقة بالموارد البشرية وسبل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت.

واكد السفير تودور، انه اختار الكويت لسياستها المتعاونة والمعتدلة باعتبارها دولة قانون لما لذلك من أهمية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة لامتلاك الكويت الصلاحيات والخبرة والاهتمام الكبير بمجالات العمل ببعض الجوانب المختلفة كحقوق الإنسان، مشيدا بحب اهل الكويت للدول الأوروبية لأهداف وغايات متعددة كالسياحة والاستثمار مما سهل التعاون بينهم.

ةوأعرب تودور، عن آمله بأن تتسهل إجراءات الحصول على التأشيرة لتلك الدول كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، منوها الى سعي الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات وتنفيذ رؤية الكويت 2035 لما للكويت من الخبرة والاختصاصيين ذوي المهارات العالية في مجال المشاريع المختلفة مما يسهم بإنشاء وتعزيز المهارات الكويتية الأوروبية وتعزيز التعاون بينهم في هذا المجال. من جانبه، عبر السيد الموسى لسفير الإتحاد الأوربي عن عميق شكره وامتنانه لهذه الزيارة التي ستعود بالنفع لكلا الطرفين، متمنيا له طيب الإقامة بالكويت.

حضر اللقاء كل من نائب مدير عام حماية القوى العاملة مبارك الجافور ومدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي ومراقب العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني وخالد الصباح باحث علاقات دولية.

