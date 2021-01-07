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«الأوقاف»: دورات للأئمة والخطباء


أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد دعوة الأئمة والخطباء والمؤذنين للمشاركة في مشروع الدورات التخصصية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من رؤية الإدارة في تقديم الدعم الفني لشاغلي الوظائف الدينية، والحرص على صقل مهاراتهم من خلال ما تنظمه من دورات علمية هادفة.
وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع في تصريح صحافي: إنه من المقرر أن تعقد أولى هذه الدورات التخصصية في أصول الفقه «شرح متن الورقات» وسيقدمها الشيخ محمد حسين البلوطي عبر المنصة الإلكترونية «زووم» في الفترة الصباحية من 11 إلى 21 يناير الحالي من الساعة 9:30 إلى 11:00 صباحاً.
ودعا شاغلي الوظائف الدينية للمشاركة في هذه الدورات والاستفادة مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية من أنشطة وبرامج.


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