المفهوم الخطأ لمبدأ الأمة مصدر السلطات

آراء

«الأمة مصدر السلطات» مبدأ دستوري دولي، نشاهده مرفوعا كشعار في كثير من المظاهرات المناهضة لنظام الحكم في بعض الدول التي تؤمن بالديموقراطية.

في الكويت، وعلى الرغم من مفهومه الخاص في الدستور، الا أننا نرى البعض من أفراد الأمة يتمسكون ويحتجون به على النظام السياسي الحاكم بذات الطريقة والأسلوب المتبع في الدول المعتنقة للأنظمة البرلمانية ذات الأحزاب السياسية أو الدول الرأسمالية التي يكون فيها رئيس الدولة منتخبا لمدة معينة ومسؤولا أمام المجالس النيابية التي انتخبته.

الأزمات السياسية المتكررة والمستمرة في بلادنا منذ صدور الدستور الحالي عام 1962 حتى يومنا هذا، دفعتنا الى أن نستقرئ بعض نصوصه والتي كان منها نص المادة 6 التي لم يحسن البعض فهمها الدقيق وأثرها على نظام الحكم في الكويت، ما أدى الى الشد والجذب على مدى سنوات طويلة!

فالمادة 6 من الدستور تنص على أن «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور» والمذكرة التفسيرية للدستور بينت لنا بأن المقصود بلفظ أمة عند تخصيصها بدولة الكويت هي الأمة العربية في الكويت، وأن ممارسة الأمة لسيادتها تكون على الوجه المبين بهذا الدستور، وباللجوء الى نصوص الدستور وجدنا نصوصا متفرقة تركت مجالا واسعا لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الأمة أو دون الرجوع اليه كلية، ومثال ذلك اختيار نائب الأمير واعلان الحرب الدفاعية واعلان الحكم العرفي وابرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات والاستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس، كما وقع نظرنا أيضا على نصوص أخرى قررت أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور، ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.. والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور، ناهيكم عن أن المذكرة التفسيرية للدستور استهلت تفسيرها بمقدمة، عكست حرص واضعي الدستور وهم يصيغون نصوصه، على الامتثال لقول الله عز وجل «وشاورهم في الأمر».. «وأمرهم شورى بينهم» وعلى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المشورة والعدل.. وهذا غيض من فيض لما ورد في الدستور ومذكرته التفسيرية.

فهل أدركنا بهذا القدر المختصر، حقيقة مبدأ الأمة مصدر السلطات؟ وهل سنحسن في المستقبل، تقدير مدى مشاركة الأمة وفقا لأحكام الدستور باتخاذ القرار السياسي؟ فاذا اتفقنا على الاجابة وابتدأنا جديا في معالجة آثارها، فإننا نظن بأن الإصلاح السياسي قادم بإذن الله.

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

