هل الدولة راضية عن انحدار البلد؟

آراء

إن المواطن في الكويت مكفول له التعليم والصحة والمسكن والوظيفة والتقاعد المريح، ومع كل هذا فنحن حسب مؤشرات التقييم والتصنيف العالمية في ذيل القائمة خليجيا ومتأخرون عن كثير من دول العالم في تنمية البلد من جميع النواحي. فلماذا نحن كذلك؟ من الواضح اننا نملك كل العناصر المطلوبة، لتحقيق ما نريد من اشياء مادية ومعنوية ومنظمات مجتمع مدني وقوانين جيدة ومؤسسات ثقافية واعلامية وتعليمية ومستشفيات وبنوك وشركات متعددة التخصصات ومؤسسات تقدم علمي ومعهد ابحاث ونوادٍ رياضية كثيرة وتجمع تجاري قوي وكبير ومؤثر، ولكن ينقصنا شيء مهم وضروري ألا وهو جدية الدولة في الايمان بالتنمية الحقيقية وخلق ادارة تنفيذية جادة وفاعلة وحازمة وشفافة في ادارة كل ما نملك من مقومات وتمزج كل ذلك في بوتقة متناسقة لتحقيق الهدف المراد تحقيقه لهذه الدولة، ان عدم التركيز على خلق هذه الادارة في هذا الوقت، سيجعل حالنا أسوأ مع مرور الوقت ويمكن ان نصل الى مآزق مجتمعية ومادية واخلاقية اذا لم نفكر جيداً في البدء في خلق الادارة الجادة المتخصصة المطلوبة وبصلاحيات واسعة واستثنائية لاصلاح وتنسيق العمل لكل اطراف المعادلة الكويتية ليتحمل الكل مسؤولياته المحددة والتزاماته الوطنية لنحقق الدولة المدنية المستقرة والمستدامة، يا اصحاب القرار في بلدي ان عامل الوقت ليس بصالحنا لذا يجب ان تسرعوا في خلق تلك الادارة المطلوبة، ان الدولة عليها مسؤولية كبيرة في الاصلاح الجاد الذي حرمنا منه مدة طويلة، وأنتم تتحملون المسؤولية التاريخية في عدم تحقيق ما يتطلع له المجتمع الكويتي من القيادة الادارية العادلة والشفافة في ادارة البلد، انها مسؤولية لا تغتفر اذا لم تعمل الدولة على تحقيقها لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان،،،

