حكايتي مع الأعمال الممتازة!

آراء

تقول العرب: ليس المُخبر كالمعاين، وحكايتي مع الاعمال الممتازة، قصتها قصة تطول، ولكن انقل لكم ما عانيته من ضنك التجوال، ومن ضياع حقوقي في اروقة الوزارة سقاها الله!! وما تسبب فيه زملائي من ضياع استحقاقات مالية، وحقوق وظيفية، وما ذلكم الا بإهمال اداري، وكسل وظيفي، وأنا بذلك زعيم، ولي فيها دليل..!!

فبعد ان سقط اسمي واسماء زملائي في الميدان- سهوا واهمالا وكسلا – من بعض الاداريات العاملات في الوزارة، من ذوات مقولة: «السستم عطلان تعال بكره» دخلنا في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من ظُلمات وتوهان، وفي حيص بيص وبيض!

ونحن نراكض في الوزارة، طوال شهور عديدة، دون علم ولا هدى، ولا مرشد أمين، يدلنا على الطريق الصحيح، في اخذ اعمالنا الممتازة، فمن الشناعة والبشاعة ان تهرول في مطالبتك لأخذ حقوقك المستحقة، لان اسمك سقط سهوا، وان الوزارة التي تعمل بالأوراق في جميع النشرات، قد ارتأت ان لا تقبل من التظلمات، الا في الشبكة الالكترونية، وعبر النت والشبكة العنكبوتية!!، فاذا دخلت النت، وجدت الشبكة لا تعمل، والارسال لا يستقبل!! وقد تسجل تظلما ولكن لا يظهر لك القبول، فتظن كل الظن انك قد دخلت، وقد سجلت وانتهيت واسترحت، ثم تكتشف، كما تبين لي بان اسمك لم يدخل في سستم المتظلمين،فتظل تهرول من دور الى دور، ومن قسم الى قسم، ومن بنيان الى بنيان، وتتمزق شر ممزق، ولا يكون لك من الأمر شيء!

فمنهم من ذهب لوكيل الوزارة يتظلم، ومنهم من رحل الى المنطقة التعليمية يتألم ويتحسر، ومنهم من قيل له: مالك الا الشؤون المالية، ومنهم من قيل لهم: لابد من الوزير نفسه، بشحمه ولحمه ان يستثنيك، وينظر لحالك ومقالك وكتابك!! فغشيني من الهم ما غشيني!!

ولم اجد مناصا من السؤال والاستخبار، لمن يعلم ومما لا يعلم، حتى نلت حقوقي بعد سنة أو يزيدون، ولم ينالها غيري من زملاء وزميلات، وهي حقوق مستحقة، واموال غير مستردة، ومنهم من أوصدت في وجهه الأبواب، بعد طرق الف باب وباب، ومنهم من رفع قضايا وأتعاب محامين، كل ذلك بسبب عدم التظلم ورقيا، والالتجاء الى الحكومة الالكترونية، التي دخلنا في شباكها، ولم نخرج سالمين ولا غانمين، والآن... نرى رأي العين، ان الوزارة لن ترضى بغير التظلمات الالكترونية، ولم تتعظ بما حدث لنا ولا لغيرنا من المُثلات، بأن تتخذ طريق الحكومة الذكية، وتستخدم التظلم ورقيا، اثنتان، مظنة العثار، وفتح كثرة في الخيارات!

هذا ما حدث لي ولغيري، ونحن نكابد ونهرول ونراجع، في حقوق، تحتاج الى حلوق. ولا ينبئك مثل خبير!

