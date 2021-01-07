تدريس قواعد النحو العربي!

آراء

صعوبة درس اللغة العربية حسب تجربتي التي تمتد إلى أكثر من خمس وأربعين سنة كمدرّس لها داخل الكويت وخارجها... سببها صعوبة قواعدها النحوية والصرفية في المقام الأول.

نعم القواعد العربية!

هذه حقيقة يجب أن نعترف بها إذا أردنا علاج مشكلة العزوف عن تعلّم اللغة العربية وتعليمها في مدارسنا الحكومية والأهلية والخاصة.. العربية و الأجنبية. والتخصص بها في المعاهد والكليات الجامعية.

أقولها بملء فمي وعلى الملأ.. وأكررها من دون كلل أوملل..!

وليس أدل على صعوبة قواعد اللغة العربية من شيوع اللحن أو الخطأ في قراءة أو كتابة أو محادثة معظم الناطقين بها بمن فيهم المتخصصون فيها، وضعف درجات طلابنا في الاختبارات النحوية الفصلية أو الشهرية، الطويلة أو القصيرة.

راقب جيداً.. مراقبة نحوية وصرفية... واعية معظم قرّاء نشرات الأخبار والكتّاب والأدباء والمحللين ومقدّمي البرامج في الإذاعة والتلفاز.. وخطباء المساجد والمحاضرين والرؤساء والوزراء والمديرين... وحتى معلّمي اللغة العربية والتربية الإسلامية... داخل فصولهم.. تجد البعض منهم يلحنون غالباً في لفظ بعض الكلمات ويخطئون في تشكيلها أو إعرابها إعراباً صحيحاً.. أو يختلفون.. والسبب كما أعتقد هو صعوبة قواعد النحو العربي.

فما الحل إذن؟!

الحل ؛ في تسهيل وتبسيط القواعد النحوية لطلاب المدارس وطالباتها، وتدريسها ضمن موضوعات القراءة والنصوص من دون إفراد كتب لها وامتحانات شهرية وفصلية عنها.

لأن تدريس قواعد اللغة العربية كما وضعها سيبويه وغيره من غير العرب الأقحاح..مضيعة للجهد وللوقت وغالباً ما يكون تدريسها كما هو متّبع ومنذ سنوات طوال في مدارسنا..على حساب اتقان القراءة الممثّلة للمعنى وفهمه أو إدراكه، واتقان الكتابة بطريقة أو بأسلوب أدبي مؤثّر وممتع في آن واحد..!

واللغة.. قراءة وكتابة

والحل: في إيجاد قواعد مدرسية غير القواعد القديمة المتعارف عليها، فهذه الأخيرة متروكة للمتخصصين في دراسة اللغة العربية وآدابها في الكليات والمعاهد هنا وهناك، أما النشء فله قواعد سهلة مبسّطة، درجاتها - إن وجدت - لا تؤثّر كثيراً على التقدير العام لدرجات الطالب في اللغة العربية آخر العام. وكما يوجد لدينا إملاء ورسم مدرسي وإملاء ورسم قرآني.. لماذا لا يوجد لدينا «نحو» مدرسي جديد.. ونحو قرآني قديم..؟!

أو نحو مدرسي يقرّ تسكين أواخر كلمات الجمل ؛ فالقرآن الكريم وهو الحامي والمرجع للغة العربية وأصل كل علومها.. سمح لهم ولنا والعهدة على أستاذنا محيي الدين الجوهري في هذا، بتسكين كل نهايات آياته الكريمة أو عند الوقوف في أجزاء من هذه الآيات ونحن نفعل الشيء نفسه بتسكين الحرف الأخير من أبيات الشعر القديم - حرف الرّوي - منذ العصر الجاهلي حتى الآن.

سكّن؛ تسلم..!

أو لماذا لا نتفق على حركة ثابتة للأفعال المضارعة المعربة - مثلا- كما اتفق الأقدمون على حركة ثابتة للأفعال المبنية.. ( الماضي والأمر) ؟!

فمشكلة تدريس قواعد النحو في الأسماء والأفعال المعربة وليس في الأسماء والأفعال المبنية؛ فالأسماء والأفعال المعربة.. تتغير حركة أواخرها بتغير ما قبلها، وهذه مشكلة بعكس الأسماء المبنية والأفعال المبنية ذات الحركة الثابتة غير المتغيرة بتغير ما قبلها، فكما بنى فعل الأمر على السكون... والماضي على الفتح... لماذا لا يبني المضارع على الضم.. ونوفّر الوقت والجهد - من دون طائل - في شرح متى يجزم المضارع ومتى ينصب، ومتى يبنى أيضا؟!

ونفس السؤال لأستاذنا الجوهري.!

المهم ؛ نحن نضيّع وقتنا ووقت طلابنا في حصص أسبوعية ولسنوات طوال عن «كان» وأخواتها و«إنّ» وأخواتها، ثم لا نجد إلا ما ندر من طلابنا ينصبون خبر كان وأخواتها أو اسم إن وأخواتها في تعابيرهم الشفهية والتحريرية.. وحتى في امتحاناتهم النحوية.. فما بالك بالقواعد النحوية الأخرى مثل تقديم الخبر والممنوع من الصرف والمستثنى وضبط أوإعراب غير وسوى... والأفعال التي تنصب مفعولين وإعراب الجمل.. والمنادى والعدد والتمييز ولا النافية للجنس والنائب عن المفعول المطلق والمفعول معه والمفعول له والمفعول فيه.... والتوابع والأحوال.. وغيرها الكثير..!

ناهيك عن قواعد الصرف التي تصرفنا عن فهم كل ما نقرأه..!

والشاهد: لو انفقنا الوقت الضائع في تدريس تلك القواعد الصماء في دراسة القراءة المؤثّرة والكتابة المعبّرة.. لأحببنا وشوّقنا النشء الحديث جيل «النت» وعلوم التقدّم العلمي... في لغتنا العربية ووفّرنا الوقت على كتّابنا في التشكيل والضّبط والعناء على خطبائنا ومحاضرينا وأساتذتنا.. في اللفظ والنطق دون لحن محتوم ؛ مراعاة لقواعد النحو لدى المتحدّث مهما كانت علومه العربية التي تصرفه غالباً عن القراءة الصحيحة أو التعبير السليم وفهم كل ما يقرأه، لأن عقله يكون مشغولاً بقواعد النحو الصعبة الوعرة.. وغير المنطقية، كثيراً.. فلماذا يجرّ الممنوع من الصرف بالفتحة بدلاً من الكسرة مثلاً وأين الفائدة المعنوية أو اللفظية منه؟

من أن نقول: وصل إلى مصر، بفتح الراء... بدلا من أن نقول: وصل إلى مصر، بكسر الراء طالما أنه وصل إلى مصر وليس إلى قطر في القولين.. مثلا؟!

وما الغاية من قولنا - مثلا- في درس لا النافية للجنس: لا كويتي خائن لبلاده.

بدلا من: لا كويتيا خائن لبلاده.

لماذا لا يعرب اسم لا النافية للجنس، بدلا من بنائه.. هنا.. فنجيز من يقول أيضا: لا كويتيا خائن لبلاده ؟!

أنا أعرف أن ما أذهب إليه هنا مرفوض جملة وتفصيلا من الأغلبية ولا سيّما من المتزمتين الذين أدمنوا اجترار الماضي.. ومحاربة كل جديد وحديث وعصري..!

وممن يتعاطون الدروس الخصوصية في المنازل والبيوت..!

لكنني قلته وارتحت قليلاً.. لأنني أؤمن به وقناعتي فيه جاءت بعد تجربة ميدانية وورش تعليمية حقيقية كنت فيها طالباً ومعلماً لعقود وعقود... داخل الكويت وخارجها.. ولأنني لا أريد من ورائه سوى تخفيف المعاناة عن معظم طلابنا وطالباتنا في مدارسهم وتحبيبهم بلغتنا العربية الجميلة وآدابها الرشيقة وإجادتهم للغة العربية، لغتهم الأم، قراءة وكتابة ومحادثة وخطابة.

وفي الختام:

ما أذهب إليه مجرد فكرة أو رأي وهو ليس بجديد عندي ولا عند غيري من العرب المهتمين بالعربية - فقد سبقنا الكثير وسيلحقنا الكثير إليه ؛ فإن أخطأنا فلنا أجر الاجتهاد أو التفكير.. وإن أصبنا فلنا أجران - أجر الاجتهاد والصواب.

ولا يضار كاتب ولا شهيد في كل الأحوال.

وأنتم أحرار...

