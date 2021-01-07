الجريمة الإلكترونية في عصر «كورونا»

آراء

مع تفشي وباء «COVID-19» في جميع أرجاء العالم، لجأت الدول إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للتعامل معه، سواء على مستوى توعية الأفراد بسبل الوقاية من العدوى أو فرض الالتزام بالتدابير الاحترازية في الأماكن العامة بما في ذلك توقيع غرامات على المخالفين، وعلى صعيد آخر، تسابقت فيه كبرى معامل التحليل وشركات الأدوية العالمية على انتاج لقاح لهذا الوباء يقي من الإصابة، وعلاج لمن أصيب بالفعل.

نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي التي طبقتها أغلبية الدول، وقيام الكثير منها – في بعض المراحل من تطور الوباء- بفرض إغلاق كامل لجميع منافذ الدخول إليها أو الخروج منها، وجد الأفراد أنفسهم مضطرين للمكوث في المنازل لفترات طويلة، في وقت أضحت فيه الأنشطة الخارجية التي كانوا يمارسونها قبل ظهور الوباء محدودة للغاية، إن لم تكن منعدمة. وقد تمثلت المحصلة النهائية لهذا الوضع الجديد في زيادة ملحوظة في استخدام الإنترنيت الذي أضحى أداة رئيسة للاستمرار في الدراسة، والمشاركة في الاجتماعات، وأداء العمل عن بعد، والتسوق، وغيرها من الأنشطة التي كان من الضروري تجنب القيام بها بشكل مباشر لما تتطلبه من تجمعات قد تساعد على سهولة انتشار العدوى. وبعبارة أخرى، فإنه قد نتج عن الاغلاق الذي شهده العالم – ولا يزال- لمواجهة هذه الجائحة، أن استبدل الأفراد العالم الواقعي، بما يحتويه من مخاطر صحية، بما يطلق عليه العالم الافتراضي والذي يبتعد بهم عن الاحتكاك المباشر مع الآخرين ويمكنهم من أداء ما يلزم من أعمال.

تزامن هذا التغيير الكبير في نمط حياة الأفراد حول العالم، مع قيام أباطرة الجريمة الإلكترونية بتوظيف الظروف الجديدة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، فعلى حين أدى الحظر والمكوث في المنازل إلى انخفاض نسبة الجرائم التقليدية؛ كالسرقة والسطو وغيرها من الجرائم التي كانت شائعة في زمن قبل كورونا، تم رصد زيادة ملحوظة في معدلات ارتكاب الجرائم الالكترونية بكل أنواعها. فقد استغل قراصنة الانترنت وأشرارها، طول فترة بقاء الأفراد العاديين داخل الشبكة العنكبوتية لارتكاب شتى أنواع جرائمهم وتصيد ضحاياهم في غفلة من الجميع وبعيداً عن الملاحقات التقليدية من قبل أجهزة الأمن للتشكيلات الإجرامية. وفي هذا الخصوص، أشار مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بانه تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 350% في مواقع التصدي الاحتيالي في الربع الأول من العام واستهدفت الهجمات الاحتيالية المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية واعاقت عملهم فيما يتعلق بالاستجابة لوباء كورونا.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخليةـ إيلفا يوهانس، على حقيقة أن آثار الجائحة لم تقتصر فقط على تباطؤ العديد من جوانب الحياة المعتادة للناس، وإنما أسرعت من وتيرة النشاط الاجرامي عبر الانترنت؛ فقد صرحت وكالة الشرطة الأوروبية (يور وبول) بأن جائحة «COVID-19» لعبت دوراً كبيراً في زيادة الجرائم الالكترونية في انحاء أوروبا؛ وخصوصا لجهة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الانترنت؛ حيث استغلها المجرم الإلكتروني وسارع إلى استهداف الأشخاص الأكثر عرضة للاستغلال، ومن ثم شهدت ذروة الازمة الصحية العديد من الظواهر السلبية على شبكة الإنترنت، خاصة الاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنت ونشر المواد الإباحية، والتي أضحت اكثر شيوعاً مما كانت عليه الحال قبل سيادة مفهوم التباعد الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، حذرت الشرطة الأوروبية من قيام مجرمي الإنترنت باستغلال مخاوف الأفراد للترويج لمنتجات دون المستوى المطلوب، وللاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم. كما رصدت الأجهزة المعنية محاولات لتوصيل مواد مخدرة من قبيل الكوكايين والماريغوانا مع المواد الغذائية وغيرها من السلع التي تزايد معدل طلبها عن طريق الإنترنت.

على صعيد آخر، رصد تقرير حديث للمركز الوطني للأمن السيبراني التابع للاستخبارات البريطانية، والمسؤول عن تأمين أنظمة الاتصالات للحكومة والقوات المسلحة البريطانية، ارتفاع معدلات جرائم الاختراق السيبراني الخطيرة بنسبة 10% في عام 2020؛ وتعلق أكثر من نصف هذه الحالات بمحاولات للاستيلاء على معلومات سرية تتصل بلقاح «كوفيد - 19»، كما تم استهداف العديد من القطاعات الصحية بغرض التجسس على أنشطتها في هذا المجال، وكان مركز إدوارد جينر الطبي التابع لجامعة أوكسفورد، الذي أخذ على عاتقه مهمة انتاج لقاح ناجع لهذا الفيروس المدمر. أما فيما يخص جهاز الاستخبارات البريطانية فقد أصدر تقريراً أوضح فيه أن جائحة كورونا عملت على تغيير خريطة الجريمة الالكترونية من قبل القراصنة ومروجي الاشاعات ليتم التركيز بشكل كبير على جمع معلومات تتعلق بالأبحاث الجارية للتوصل إلى اللقاح الذي يسعي الجميع إلى الوصول إليه. وقد دفعت كل هذه التطورات إلى قيام منظمة الصحة العالمية بإطلاق تحذير عالمي من زيادة وتيرة عمليات الاحتيال باستخدام اسمها، عبر الانترنت، لمحاولة سرقة المال والمعلومات الحساسة من المستخدمين.

فضلاً عما تقدم، صدرت تقارير وتحذيرات عديدة من جهات مختلفة، سواء دولية مثل الانتربول أو محلية مثل مؤسسة دبي للمستقبل في تقريرها بتاريخ يونيو 2020، ذهبت إلى وجود زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية تزامنت مع انتشار هذا الوباء واستهدفت بشكل متزايد الحكومات، وكان قطاع النفط هو الأكثر تأثراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ حيث تلقت شركات عديدة رسائل الكترونية مخادعة بهدف الحصول على تفاصيل ومعلومات عن الافراد وعمليات انتاج النفط لبيعها بعد ذلك في عالم الانترنت المظلم. ومع ذلك ظل قطاع الرعاية الصحية في طليعة القطاعات المستهدفة بالهجمات السيبرانية، لاعتقاد قراصنة الانترنت أن المؤسسات الصحية ستضطر الي دفع الأموال أو الفدية المطلوبة لاستعادة أنظمتها التي تعتمد عليها في مواجهة انتشار الفيروس، في الوقت الذي عمل مجرمون آخرون من خلال شبكة الإنترنت على الترويج لأدوات طبية مزيفة وانتحال شخصيات مسؤولين حكوميين بغية نشر اشاعات تتعلق بسبل التعامل مع الفيروس باستخدام تلك الأدوات والمنتجات المزيفة من جانب، وإشاعة الذعر والخوف بين الأفراد من جانب آخر.

يتضح من العرض السابق أن العالم منذ ظهور جائحة «كوفيد - 19» يعاني ليس فقط من تهديد صحي بالغ الخطورة، ولكن أيضاً وبنفس الدرجة من تهديد أمني يمس سلامة وامن الأفراد، والمؤسسات والحكومات والدول نتيجة لاستغلال القراصنة والكتائب الإلكترونية لظروف التباعد الاجتماعي والإغلاق شبه التام لدول بأكملها لتقوم باختراق أجهزة الحاسب الآلي إما لتحقيق مصالح خاصة تتصل بسرقة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، أو للحصول على معلومات علمية دقيقة، في إطار التنافس غير المسبوق بين شركات الأدوية، حول التركيبات التي تم التوصل إليها في مجال البحث عن علاج أو تطعيم لهذا المرض، أو للتكثيف من النشاط الإجرامي المعتاد على شبكة الإنترنت سواء في مجال الأفلام الإباحية – التي قد يقبل على مشاهدتها الشباب نتيجة لطول فترة تواجدهم داخل شبكة الإنترنت، أو لسرقة الحسابات المصرفية وغيرها من أشكال وصور الجريمة الإلكترونية.

في هذا السياق الخطير، يلزم على العالم إلا يصرفه اهتمامه بالتعامل مع الخطر الصحي الظاهر عن الوقاية من الخطر الأمني الكامن. ومن هنا فإنه قد يكون من المفيد النظر في إمكانية تبني مقترح على المستوى العالمي يلفت النظر إلى التشابك بين كل من الخطر الصحي والأمني وضرورة أن تتضمن استراتيجية التعامل معهما تعاوناً وثيقاً بين كل من منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمن على الصعيد العالمي، وبين كل من وزارات الصحة والداخلية في الدول على المستويات الداخلية.

