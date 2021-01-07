الأمير مقلداً الناصر وسام الكويت: مجهودك يسجل بالتاريخ والله يعينك على الأشياء القادمة

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر حيث منحه سموه (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده وتنمية اواصر العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي ودوره في الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد لمواصلة خدمة وطنه العزيز والاسهام في علوه ورفعة شأنه، حضر المقابلة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

وجرى خلال استقبال سموه بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر حيث منحه سموه (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) الحوار التالي:

سمو امير البلاد: تفضل، المجهود اللي قمت فيه الحقيقة تشكر عليه انتقالك من بلد إلى بلد، وحضور الرسميات وقمت بمجهود الحقيقة تشكر عليه، وهكذا ابناء الكويت يتحملون المسؤولية الحقيقية بارك الله فيك مجهودك يسجل بالتاريخ على المجهود اللي قمت فيه والتضحية اللي ضحيتها في تنقلاتك من بلد إلى بلد وهذا شي كبير الحقيقة تستحق هذا الوشاح من الدرجة الأولى، الف مبروك الف مبروك الف مبروك، بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديرا له نبارك لك ونهنيك ونقول الله يعينك ان شاء الله على الأشياء القادمة ان شاء الله.

وزير الخارجية: الله يطول بعمرك يا طويل العمر، بتوجيهكم، هذا كله تحت قيادتكم واجب، بتوجيهكم، وخدمة البلد وخدمة الكويت وخدمتكم هذا اكبر شرف لي وما نطلع تحت توجيهاتكم، عسى الله يحفظكم يا طويل العمر.

سمو امير البلاد: خدمت الكويت وخدمت الكويت في حياة الله يرحمه المغفور له الشيخ صباح وقمت ايضا بمجهود كبير في وقتك الحالي اللي في عهدنا بارك الله فيك ويعينك ويوفقك».

