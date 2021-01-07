خادم الحرمين: نقدر جهود صاحب السمو الخيرة للمّ الشمل الخليجي والتضامن العربي

أول النهار

أجرى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا مساء امس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب خلاله سموه عن خالص شكره وتقديره على ما حظي به من بالغ الحفاوة وكرم الضيافة وعلى استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا سموه بما تميزت به هذه الدورة من حسن اعداد وترتيب وتنظيم رفيع كما جدد سموه تهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية والذي يمثل انجازا تاريخيا سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والدفع بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأهداف المنشودة للدول الخليجية وشعوبها مبتهلا سموه إلى المولى تعالى بأن يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده.

وقد اعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره لأخيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مبادلا سموه التهنئة بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة مثمنا هذه اللفتة الكريمة والتواصل الأخوي، ومشيدا بجهود سموه الخيرة للم الشمل الخليجي والتضامن العربي وذلك استكمالا لما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من جهود كبيرة ومساع مقدرة للحفاظ على منظومة مجلس التعاون وتعزيز التضامن الخليجي والعربي سائلا المولى عز وجل ان يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه ولسمو ولي العهد.

وبعث سموه برسائل تهنئة إلى اخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يعتبر انجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم وايذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مستذكرا سموه في الوقت ذاته الجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة وعلى تعزيز اواصر العلاقات العربية شاكرا سموه المولى تعالى على لمّ الشمل الخليجي وسائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار.مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا بأن ينعم على اخوانه القادة موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولهم كل التقدم والرفعة والازدهار.

