صاحب السمو هنأ حمد بن خليفة آل ثاني بـ«المصالحة الخليجية»

أول النهار

أجرى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا مساء امس بأخيه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اعرب خلاله عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية معربا سموه عن بالغ سروره بهذا الانجاز التاريخي الذي من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ولم الشمل وجمع الكلمة والذي سيسهم في استهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتقوية المسيرة المباركة للتضامن ولكل ما في خير دول مجلس التعاون وشعوبها راجيا لسموه دوام الصحة والعافية. وقد اعرب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن خالص شكره وتقديره على ما اعرب عنه اخوه صاحب السمو امير البلاد من صادق التهاني وطيب المشاعر، مثمنا هذه اللفتة الكريمة، ومشيدا بجهود سمو امير البلاد المتممة للمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، متمنيا لأخيه صاحب السمو امير البلاد موفور الصحة والعافية وللكويت كل التقدم والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

