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أول النهار

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حمد الجابر هنأ الناصر: وفقكم الله لخدمة الوطن


بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر برسالة تهنئة لوزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر وذلك بمناسبة منحه وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى، والذي تفضل صاحب السمو اميـر البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمنحه اياه، تقديراً لجهوده المميزة واسهاماته المثمرة في خدمة بلدنا الحبيب وتنمية اواصر التعاون والعلاقات الأخوية مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حرصاً من الكويت على وحدة الصف العربي والروابط التاريخية التي تجمع بين دوله، متمنياً له التوفيق والسداد وتحقيق ما نصبوا اليه جميعاً لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده.


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