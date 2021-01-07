الحكومة إلى الاستقالة

الأولى



تتجه الحكومة الثانية لسمو الشيخ صباح الخالد نحو الاستقالة بحسب الانباء الواردة من بعض النواب وبالتزامن مع ارتفاع مؤيدي استجواب رئيس الحكومة الى 37 نائبا بانضمام النائبين علي القطان واحمد الحمد.

وكانت الحكومة ابلغت رئيس المجلس مرزوق الغانم عدم حضورها جلسة الامس، ما تسبب في رفعها وعدم انعقادها.

من ناحيته، اكد النائب احمد الحمد ان الاستجواب اداة دستورية يملكها النائب ويستخدمها عندما تستدعي الحاجة ولا نقبل افراغ هذه الأداة من محتواها، وبناء على ذلك فانني اعلن وقوفي مع استجواب رئيس الوزراء.

من جهته، قال النائب علي القطان ان عدم حضور الحكومة جلسة الامس رسالة واضحة بعدم جديتها في التعاون وبناء عليه نؤيد استجواب رئيس الوزراء وعليه صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب في جلسة علنية.

بدوره، دعا النائب شعيب المويزري الحكومة الجديدة الى فك التحالف مع اي مجموعة تعمل ضد مصالح الشعب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم عودة الشيخ صباح الخالد لرئاستها.

وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان الانباء تتوارد عن تقديم الحكومة استقالتها، مؤكدا ان عدم التعاون مع حكومة صباح الخالد واجب فرضته الارادة الشعبية لأن الحكومة برئيسها لم تحترم الارادة الشعبية. ولفت الى انه في حال تشكيل حكومة جديدة نتمنى ان تتحالف مع الشعب، كما يجب ألا يعود اي وزير مؤزم الى التشكيل المقبل.

وشدد على ضرورة احترام الحكومة للدستور وان يعالج رئيسها كل المشاكل التي كانت وما زالت مستمرة منذ عشرات السنين، وقال: نحن لن نسمح بالايذاء والحرمان لأبنائنا وبناتنا من الوظائف ولا يمكن ان نقبل باستمرار سوء الخدمات الصحية والعلمية ولا باستمرار الازمة الاسكانية، ولا نقبل باستمرار الفاسدين في اي من الأجهزة الحكومية،وعلى الحكومة ان تضع في المقدمة المصلحة العامة للدولة وللشعب والا ستستمر الازمات.

وزاد: اتمنى ان يتقدم سمو الشيخ صباح الخالد بطلب اعفائه من العودة لرئاسة مجلس الوزراء لاننا لن نقبل بوجود اي شخص لا يحترم الارادة الشعبية.

وأضاف نحن سنفهم المؤشرات من التشكيل القادم فاذا احترمت الحكومة الارادة الشعبية فان ايدينا ستكون ممدودة للكل شريطة احترام الارادة الشعبية والدستور، والتحالف مع الشعب وعدم التحالف مع اي شرذمة اوصلتنا الى هذه الحالة.

واكد المويزري ان المطلوب من الحكومة الجديدة اعادة حساباتها واحترام العمل المؤسسي القانوني البعيد عن الفردية واعادة حساباتها فيمن تم تعيينهم بالباراشوت خلال السنوات العشر الماضية، لكن اذا استمر النهج السابق فسنستمر بعدم التعاون.

من ناحيته، شدد النائب د. حمد روح الدين على اهمية توافق التشكيل الحكومي القادم مع المخرجات الشعبية في قاعة عبدالله السالم، وتقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها.

واعرب في تصريح للصحافيين عن امله في ان يتحمل رئيس الحكومة القادم مسؤولياته استنادا الى المادة 98 من الدستور التي الزمت بتقديم برنامج عمل حكومي.

ودعا روح الدين رئيس الحكومة القادم الى ان يحرص كل الحرص على تشكيل فريقه بطريقة تتماشى مع الارادة الشعبية التي اتت بأغلبية برلمانية تريد تغيير النهج الموجود.

من جانب آخر قال روح الدين ان جلسة الثلاثاء رفعت بطريقة غير لائحية كما شاهدها الجميع، وأيضا تم رفع جلسة امس الاربعاء بسبب عدم حضور الحكومة، معتبرا ان هذا امر غير مستغرب خاصة بعد اعلان اكثر من 34 نائبا دعمهم الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء.

بدوره، تقدم النائب مهند الساير باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس باضافة فقرة وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.