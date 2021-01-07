خادم الحرمين: نقدر جهود سمو الأمير للمّ الشمل الخليجي والتضامن العربي

الأولى

أجرى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا اول من أمس بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب خلاله سموه عن خالص شكره وتقديره لما حظي به من بالغ الحفاوة وكرم الضيافة وعلى استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واشاد سموه بما تميزت به الدورة من حسن اعداد وترتيب وتنظيم رفيع كما جدد سموه تهنئته لخادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية الذي يمثل انجازا تاريخيا سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصفين الخليجي والعربي والدفع بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأهداف المنشودة للدول الخليجية وشعوبها مبتهلا سموه الى المولى تعالى بأن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مبادلا سموه التهنئة بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة مثمنا هذه اللفتة الكريمة والتواصل الأخوي ومشيدا بجهود سموه الخيرة للم الشمل الخليجي والتضامن العربي وذلك استكمالا لما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من جهود كبيرة ومساع مقدرة للحفاظ على منظومة مجلس التعاون وتعزيز التضامن الخليجي والعربي سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه ولسمو ولي العهد.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل تهنئة الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية.

واستذكر سموه في الوقت ذاته الجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة وتعزيز أواصر العلاقات العربية شاكرا سموه المولى تعالى على لم الشمل الخليجي وسائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار.

من جانب آخر بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل تهنئة الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لنجاح انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع على البيان الختامي للقمة الخليجية والتي استضافتها المملكة العربية السعودية.

واعرب سموه على ضرورة المحافظة على لحمة البيت الخليجي والعربي وتوحيد الصف بين الأشقاء لتجاوز المعوقات والتحديات الصعبة والدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم وصولا للمصالحة الشاملة التي ينشدها الجميع لتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وتحقيق تطلعات وطموحات شعوبهم بالأمن والاستقرار والرخاء.