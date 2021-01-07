صاحب السمو يمنح أحمد الناصر «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى»

الأولى

منح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي ودوره في الجهود المبذولة لتحقيق ذلك متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد لمواصلة خدمة وطنه العزيز والإسهام في علوه ورفعة شأنه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان أمس وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.

وخلال الاستقبال دار الحوار التالي:

سمو أمير البلاد: تفضل، المجهود اللي قمت فيه، الحقيقة تشكر عليه انتقالك من بلد إلى بلد، وحضور الرسميات وقمت بمجهود، الحقيقة تشكر عليه، وهؤلاء هم أبناء الكويت يتحملون المسؤولية الحقيقية، بارك الله فيك مجهودك يسجل بالتاريخ على المجهود اللي قمت فيه والتضحية اللي ضحيتها في تنقلاتك من بلد إلى بلد وهذا شيء كبير الحقيقة تستحق هذا الوشاح من الدرجة الأولى، ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديرا له نبارك لك ونهنيك ونقول الله يعينك إن شاء الله على الأشياء القادمة إن شاء الله.

وزير الخارجية: الله يطول بعمرك يا طويل العمر، بتوجيهكم، هذا كله تحت قيادتكم واجب، بتوجيهكم، وخدمة البلد وخدمة الكويت وخدمتكم هذا أكبر شرف لي وما نطلع تحت توجيهاتكم، عسى الله يحفظكم يا طويل العمر.

سمو أمير البلاد: خدمت الكويت في حياة الله يرحمه المغفور له الشيخ صباح الاحمد وقمت أيضا بمجهود كبير في وقتك الحالي اللي في عهدنا بارك الله فيك ويعينك ويوفقك.