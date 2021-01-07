الأمم المتحدة: الشيخ صباح عمل بلا هوادة لوحدة الخليج

الأولى

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـبيان العُلا الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد عمل بلا هوادة لوحدة الخليج.

وقال المتحدث باسم غوتيريش: إن بيان القمة يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، خصوصاً أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج.

وأبدى غوتيريش وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

