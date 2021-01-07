الإصلاح الاقتصادي في مهب الريح والتصنيف في خطر

الأولى

حذرت مصادر حكومية رفيعة المستوى، من ان التأزيم السياسي سيقود إلى القضاء على الاصلاحات، ويعمق من تراجع التصنيف السيادي، مع ارتفاعات قياسية في مستويات العجز المالي. (طالع ص 09)

وظهرت الانعكاسات السلبية لتداول أخبار حول توجه الحكومة لتقديم استقالتها خلال الـ 48 ساعة القادمة، سريعاً على اداء البورصة التي فقدت 200 مليون دينار في يوم واحد مع عودة الخوف والحذر من المستقبل.

ولفتت المصادر لـ النهار الى أن الحكومة اتخذت خطوات إدارية ومالية نوعية، أثمرت عن محاصرة تفاقم الديون المستحقة ومواجهة قضايا الفساد وغسل الأموال بجرأة غير مسبوقة، كما أنها قامت بمحاصرة الهدر في الإنفاق وعززت مصداتها المالية، في وقت عانت فيه ميزانية الدولة من التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التأزيم السياسي من شأنه تطفيش الاستثمارات المحلية للخارج وعزوف الاستثمارات الأجنبية.

ونبهت المصادر الى تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمواطنين، قائلة ان التعاون مجرد شعار، والمشاريع التنموية ستضمر وقد تختفي وسط تراجع وتيرة الإنجاز.

ومن جهته، قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر إن الحكومة ورغم قيامها خلال جائحة كورونا بدفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين وأجلت أقساط القروض لمدة 6 أشهر، إلا أنها قدمت دعماً مشروطاً ومتأخراً وغير فعال للقطاع بعد فوات الأوان !، بالإضافة إلى التراخي في سداد مستحقات الشركات التي تتعامل معها الدولة، داعياً إياها إلى الاستعجال في سداد المستحقات كي لا تتراكم الصعوبات. وأضاف أن الإغلاق وتداعيات الجائحة أضرا كثيراً بالقطاع الخاص.