الأمير: تعزيز التعاون الخليجي والعربي

وطن النهار

تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من اخيه الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيه عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها سموه لجمع الشمل الخليجي والتي جاءت استكمالا لما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه للحفاظ على المنظومة الخليجية ووحدة الصف الخليجي والعربي متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وقد أعرب صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره على ما عبر عنه الرئيس العراقي من طيب المشاعر وصادق التمنيات مؤكدا سموه أن هذا الانجاز التاريخي سيسهم بعون الله في تعزيز التعاون الخليجي والعربي المشترك والارتقاء به تحقيقا للتطلعات والامال المنشودة مقدرا سموه هذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل الاخوي راجيا له دوام الصحة والعافية.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من اخيه الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة اعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو امير البلاد والمساعي الخيرة التي قام بها من اجل لم الشمل الخليجي والتي جاءت استكمالا لما قام به صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه للحفاظ على المنظومة الخليجية والتي تكللت بالتوفيق والنجاح وتوجت بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية وللكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وقد أعرب حضرة صاحب السمو امير البلاد عن بالغ شكره لأخيه الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات مبادلا سموه التهنئة بهذا الانجاز التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمنا سموه هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الاخوي راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

