«المصالحة».. ركيزة أساسية لحفظ الأمن في المنطقة

وطن النهار

ثمنت الحكومة الايطالية دور دولة الكويت وقيادتها في انجاح قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في محافظة «العلا» السعودية أخيراً وتوقيع «بيان العلا»، مرحبة بنتائج القمة لانهاء الخلاف الخليجي ما يعزز الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان ان روما ترحب بتأييد كبير بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي باعتماد (بيان العلا) «الذي يطلق تطبيع العلاقات داخل المنظمة وباعلان اعادة فتح المجال الجوي السعودي مع قطر».

واضافت الوزارة ان ايطاليا «تعرب عن تقديرها لجهود الوساطة الكويتية المتواصلة» لتحقيق هذه التسوية والى «الزخم الذي قدمته الولايات المتحدة والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف» الذي قالت انه «هدف طالما دعمته ايطاليا باقتناع».

وأكد البيان أن «تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة».

من جانبها اشادت الحكومة الألمانية بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة بخصوص نتائج القمة الخليجية الـ41 التي انعقدت في مدينة العلا السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان ان النتائج التي اسفرت عنها القمة جاءت بفضل «جهود الوساطة الحثيثة للكويت وجهود الولايات المتحدة الامر الذي يستحق الاشادة والثناء».

واضافت الوزارة انها ترحب بفتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وبالبيان الختامي للقمة مشيرة الى ان ألمانيا والاتحاد الاوروبي كانا دائما يؤيدان تجاوز هذه الازمة.

واعتبرت الخارجية الألمانية ان فتح الحدود بين الدولتين لن يكون له تبعات ايجابية على التضامن الخليجي والاقتصاد في منطقة الخليج فحسب بل يعتبر ايضا مكسبا لمواطني دول الخليج العربي.

بدورها رحبت روسيا بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية التي عقدت امس في مدينة (العلا) في المملكة العربية السعودية واصفة قراراتها بأنها «مهمة».

وقالت الخارجية الروسية في بيان ان موسكو ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل لها خلال قمة العلا والتي تشكل «تعبيرا عن الارادة الطيبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والتي امست نتيجة لجهود الوساطة التي بذلتها الكويت».

واضاف البيان ان روسيا «تنظر الى نتائج قمة العلا على انها دليل على توفر العزم من قبل الدول المشاركة لوضع نهاية للشقاق والخلافات واستعادة الثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار».

من طرفها اشادت هولندا بالدور الذي قامت به الكويت من أجل نجاح المصالحة واعادة اللحمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي «أشارك (الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي) جوزيب بوريل في الترحيب باعادة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي الى مسارها الطبيعي».

واثنى على جهود الوساطة الكويتية مؤكدا أن «هذه خطوات مهمة لارساء الاستقرار والتعاون في المنطقة».

من جهتها أشادت الحكومة اليابانية بجهود الوساطة التي قامت بها الكويت في سبيل نجاح المصالحة ووحدة الصف الخليجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية تومويوكي يوشيدا في بيان «نرحب بهذه التطورات الايجابية ونقدر عاليا جهود الوساطة بما في ذلك التي قامت بها الكويت والولايات المتحدة من أجل تسوية القضية».

وأكد المتحدث أن «الوحدة بين دول الخليج أمر مهم لضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار الى أن اليابان ستواصل العمل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول المعنية.

رحبت وزارة الخارجية الرومانية بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت اعمالها امس بمحافظة (العلا) بالمملكة العربية السعودية.

واعربت وزارة الخارجية الرومانية في بيان لها عن تقديرها الكامل لجهود الوساطة التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة الأميركية في تسوية الخلاف الخليجي.

واكدت الوزارة دعمها لوحدة دول مجلس التعاون الخليجي معربة عن أملها في ان يسهم استئناف التعاون وتعزيز تدابير بناء الثقة بين الدول الأعضاء اسهاما كبيرا في ضمان مناخ من الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ودشنت قرارات قمة (العلا) والتي اطلق عليها ايضا اسم قمة (السلطان قابوس والشيخ صباح) واختتمت اعمالها امس الثلاثاء انطلاقة جديدة لكيان مجلس التعاون الخليجي الراسخ مؤكدة وحدة الصف ولم الشمل والتعاون والتكامل بين دول المجلس لمواجهة التحديات وبناء المستقبل.

من ناحيتها رحبت اسبانيا بنتائج قمة (العلا) التي عقدت في المملكة العربية السعودية مثمنة بشدة جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة في المنطقة والتوصل الى مصالحة خليجية.

وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان ان اعلان قمة (العلا) التي شاركت فيها مصر تمثل خطوة أولى مهمة نحو تطبيع العلاقات بين دول الخليج لا سيما بعد قرار السعودية فتح حدودها مع قطر عشية انعقاد القمة.

وثمن البيان الوساطة القيمة لدولة الكويت التي عملت مع الولايات المتحدة الأميركية بلا كلل منذ بداية الأزمة عام 2017. وأعرب البيان عن ثقة الحكومة الاسبانية في ان استعادة التعاون سيسهم في الاستقرار الاقليمي ويعود بالخير على مواطني المنطقة من خلال تمكين مواجهة المشاكل المشتركة بشكل أفضل ومنها التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

الى ذلك اشادت تونس بالجهود التي بذلتها دولة الكويت لاعادة العلاقات الأخوية بين دول الخليج العربي الى مسارها الطبيعي ودعم وحدة صف البيت الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان ان تونس تابعت بكل اهتمام القمة الخليجية الـ41 التي احتضنتها مدينة (العلا) بالمملكة العربية السعودية وتشيد بما أسفر عنها من ارادة مشتركة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل. كما نوهت تونس في هذا الاطار بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية معربة عن الأمل في أن تسهم هذه القمة في تكريس قيم التضامن والتوافق بين كل الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

رحبت الحكومة الكورية بإعلان «العلا» الصادر عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت فى الخامس من يناير في المملكة العربية السعودية، والذي تؤكد التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والاسلامي اضافة الى قرار عودة التدفق الحر للسلع وتنقل الأفراد.

كما تثمن الحكومة الكورية جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة الكويتية لحل الخلاف وتعزيز وحدة الصف في الخليج العربي.

وسوف تواصل الحكومة الكورية التعاون مع الدول الخليجية والعربية، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المعنية بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

