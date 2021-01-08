سفراء أميركا وبريطانيا وإيطاليا: الكويت استعادت وحدة الخليج

وطن النهار

قالت السفارة الأميركية في الكويت ان «توقيع اعلان العلا خطوة ايجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية، ونأمل أن يواصل شركاؤنا الخليجيون تسوية خلافاتهم».

وتوجهت بالشكر للكويت على مساعيها، حيث ذكرت في منشور لها على حسابها في موقع «تويتر»: «تشكر الولايات المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها في حل النزاع».

ومن جانبها كتبت السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي تغريدة حول اتفاق العلا قالت فيها: يعود الفضل بشكل كبير في انفراج القمة الخليجية واتفاق العلا الى الوساطة الدؤوبة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر الصباح.

وأضافت: ان الكويت لعبت دوراً حاسماً في استعادة وحدة الخليج، وهو أمر مهم الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات المشتركة.

ومن جانبه قال سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت: سررت بالتقدم الذي أحرزته قمة مجلس التعاون الخليجي نحو حل القضايا بين دول مجلس التعاون الخليجي واهنئ الكويت على الوساطة المثمرة التي قام بها سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد وسمو الامير الشيخ نواف الأحمد ان هذه التطورات الايجابية هي دفعة للاستقرار والأمن الاقليميين.

ومن جانبه قال سفير ايطاليا لدى البلاد كارلو بالدوتشي ان ايطاليا ترحب ترحيبا حارا بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير باعتماد «بيان العلا»، الذي يمثل بداية تطبيع العلاقات داخل المجلس، و اعلان اعادة فتح الأجواء السعودية مع قطر. تعتبر تسوية الخلاف الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي شرط أساسي لزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة. ونعرب عن تقديرنا لجهود الوساطة الكويتية المتواصلة والزخم الذي قدمته الولايات المتحدة، والالتزام البناء من الأطراف لحل النزاع، وهو هدف طالما دعمته ايطاليا باقتناع.

