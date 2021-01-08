«إيسيسكو»: قادة الخليج تساموا بحكمتهم على نوازع الخلاف

وطن النهار

أعربت منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) عن بالغ ارتياحها لنتائج القمة الخليجية في دورتها الـ41 مشيدة كذلك بالبيان الصادر عنها.

وقالت المنظمة في بيان «انها قد ظلت تتابع باهتمام عظيم المبادرات المخلصة لرأب الصدع بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعرب اليوم عن بالغ ارتياحها ومساندتها لما انتهت اليه القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين» وأضافت أن القمة «أعادت الى البيت الخليجي وحدته ولحمته وتضامنه وجسدت حقيقة المصير الواحد بتأكيدها انهاء الأزمة بين الأشقاء وطي صفحة الخلاف طيا كاملا».

ونوهت المنظمة بحكمة قادة الخليج في التسامي على نوازع الخلاف والاستجابة لتطلعات الشعوب بتوطيد علاقات مؤسسة على الاحترام وحسن الجوار. واعربت في هذا السياق عن اشادتها بما اشتمل عليه بيان (قمة العلا) من بنود تتخطى محطة التصالح الى آفاق العمل المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الانسانية بما تشهده من أزمات صحّية وجيوستراتيجية. وأضاف البيان ان منظمة ايسيسكو «اذ تستلهم الفرح الغامر الذي عبر عنه أبناء الأمة الاسلامية بمظاهر شتى سعادة بهذا الاعلان الذي طوى صفحة الخلاف وأسس لاستدامة التعاون والتضامن لتنظر بعين التقدير الى كل الجهود المخلصة التي تكاملت لتنقية الأجواء وتغليب المصلحة العليا بما يؤكد ما لمنطقة الخليج من ثقلٍ وحيوية في المحيط الدولي» واعرب عن التطلع الى التأسيس على حدث المصالحة الخليجية في رأب الصدع ولـم الشمل وطي الخلافات في كل أنحاء العالم الاسلامي.

