السفير الإثيوبي: الكويت رائدة عالمياً

وطن النهار

أكد سفير اثيوبيا لدى الكويت عبدالفتاح حسن أمس الخميس أهمية الدور الكويتي في دعم الجهود الانسانية والاغاثية للفئات المتضررة والمنكوبة على مستوى العالم.

وقال حسن لـ (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور هلال الساير ان الكويت احدى الدول الداعمة للعمل الانساني في أبعاده الوطنية والاقليمية والعالمية ولها دور ريادي في هذا المجال.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث السبل الكفيلة بتعزيز جهود الجمعية وتوثيق الصلات والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الانساني هناك.

وأوضح أن اللقاء بحث أيضا تقديم الدعم للنازحين من النساء والأطفال وكبار السن من الاثيوبيين منوها بدعم الجمعية للعمل الانساني والاغاثي للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان.

من جانبه رحب الساير بزيارة السفير الاثيوبي الى الهلال الأحمر الكويتي مشيرا الى أن الجمعية تدعم كل الجهود لدعم النازحين الاثيوبيين والتعاون مع المنظمات الانسانية.

