الياسين: «الإعلان الإلكتروني» يحد من الفساد

وطن النهار

دشن وزير العدل د. نواف الياسين مشروع «الاعلان الالكتروني» صباح امس في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ومسؤولي الوزارة، حيث قام الوزير الياسين باجراء جولة على اجراءات المشروع، وقال الياسين بعد تدشينه المشروع، ان هذا المشروع سوف يحقق نقلة نوعية في اجراءات التقاضي ويحقق اختصارا للوقت وايضا للاجراءات كما يمنح المشروع عملية التباعد الجسدي ما بين المتقاضين وموظفي الوزارة.

واضاف الياسين ان المشروع سوف يسهل عملية الاجراءات وايضا يحد من قضايا الفساد حيث ان التكنولوجيا تعتبر حداً لمسائل الفساد. واثنى الوزير الياسين على جهود القائمين على هذا المشروع، مؤكدا ان اليوم نقدم نموذجا لوزارة العدل وايضا لمرافق الدولة ومؤسساتها بالكامل، وحيث ان المشروع يعطي انطباعاً أن الوزارة قادرة على تحقيق نقلة نوعية وان الحركة الاستراتيجية سوف تغير مفهوم التقاضي في الكويت.

كما اثنى الوزير الياسين على جهود وكيل وزارة العدل لشؤون التكنولوجيا هاشم القلاف الذي قام بجهد كبير في هذا المشروع. وأكد الوزير الياسين ان هناك 5 مشاريع قادمة لوزارة العدل بشأن التكنولوجيا وتطوير منظومة التقاضي وتسريعها، مبينا ان العمل الذي شاهدناه هو عمل مبارك وسوف يحقق نقلة نوعية في اجراءات التقاضي، حيث ان «الاعلان الالكتروني» هو اول اجراءات الخصومة في المحاكم حيث ان تمام «الاعلان الالكتروني» سوف يوفر الكثير من الاجراءات على المتقاضين الخصوم امام القضاء وايضا على مرفق القضاء وعلى القضاة ذاتهم، حيث إنه في حال تفعيل هذا المشروع لن يكون هناك تأجيل ولم تكن هناك اطالة في أمد التقاضي وصعوبة التقاضي والعدلة البطيئة، مشيرا إلى ان هذا المشروع من الخطط الاستراتيجية في وزارة العدل، حيث ان تم التمكن من تحقيقه والسير به وفق المخطط له سوف يكون هناك نقلة نوعية سواء في «الاعلان الالكتروني» بشكل مباشر او في مرافق القضاء بشكل غير مباشر.

وأوضح الياسين ان تداعيات «الاعلان الالكتروني» لن تقتصر على التقاضي وانما سوف تمتد إلى مسائل اخرى ومحيط كامل في اجراءات المحاكم، حيث ان القرار الذي صدر اليوم يواجه فترة محدودة وهي الـ 25 يوماً من بعد صدوره بحيث لا نمتلك وقتاً كبيراً، مبينا ان القائمين على المشروع في وزارة العدل قاموا بالتخطيط لهذا المشروع وبدأوا فيه خلال أيام معدودة للبدء في اول « اعلان الكتروني» في شهر فبراير، مؤكدا بأنه سوف نواجه بعض العقبات والتحديات ولكن البدء في هذه المشروع هو بحد ذاته انجاز حيث إنه في الايام القادمة سوف يحدث تطورا ملحوظا بملامسة نتائج «الاعلان الالكتروني» نفوس المتقاضين والقضاة بشكل مباشر.

