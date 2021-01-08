بيجول: الأمير رجل السلام وولي العهد المحب للكل

وطن النهار

قدم القمص بيجول الأنبا بيشوي خلال احتفال الكنيسة بعيد الميلاد شكراً خاصاً لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد ووصفه بخير خلف لخير سلف وبأنه رجل سلام، وقال: فليحفظه الله ويبقه للكويت المحبة ولكل العرب، وثمن جهود سموه في تحقيق المصالحة الخليجية والعربية. وقد وجه القمص بيجول الأنبا بيشوي في قداس عيد الميلاد المجيد 2021 الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره القلبية لمصر ولجميع المصريين، وأشار إلى رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس عبر الفيديو كونفرانس، متمنياً كل الخير لمصر العزيزة. وشكر راعي كاتدرائية مار مرقس بالكويت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذكر بأنه الرجل الأمين الجاد المحب للكل صاحب البصمات الواضحة في كل المجالات. وبعبارة «طوبى لصانعي السلام» وجه القمص بيجول التهنئة إلى القيادات والشعوب العربية بمناسبة المصالحة الخليجية في قمة «السلطان قابوس – الشيخ صباح» وتذكر دور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في مسيرة صنع السلام والتوافق، وأشاد بدور الكويت ودبلوماسيتها. وهنأ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بمناسبة منحه وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد لمساعيه الدبلوماسية المثمرة، كما عبر عن مشاعر المواساة في فقد الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي رحل أخيراً عن عالمنا.

ووجه القمص بيجول الشكر للحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، ولوزارة الداخلية بقياداتها وجميع قطاعاتها وإداراتها، ووجه التحية لمديرية أمن حولي، كما شكر وزارة الصحة بقياداتها وإداراتها وكل طواقمها، ووجه الشكر إلى كل من أرسل تهاني بهذه المناسبة من الشيوخ ومن أعضاء مجلس الأمة والوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين، ومن البعثات الدبلوماسية داخل الكويت وخارجها، وكذلك من أساتذة الجامعة، ومن رجالات الدين، ورجال الأعمال، والروابط، ومن شخصيات مجتمعية رفيعة.

يذكر أن حضور قداس العيد اقتصر على كهنة الكنيسة فقط التزاما بقرار السلطات المحلية بمنع التجمعات للحد من انتشار وباء كورونا.

