لجنة المرأة الدبلوماسية ودعت سفيرة قيرغيزيا

وطن النهار

أقامت الشيخة هالة بدر المحمد الرئيسة الفخرية للجنة المرأة الدبلوماسية حفل شاي بالمقهى الانكليزي بالشيراتون لتوديع سفيرة جمهورية قيرغيزيا التي ترأست اللجنة على مدى ثلاث سنوات لمغادرتها دولة الكويت نهائيا وذلك بحضور د. طارق الشيخ سفير مكتب الامم المتحدة وحرمه وحرم سفير جمهورية النمسا ومستشارة اللجنة نرجس الشطي ومجموعة العضوات حيث قدمت الشيخة هالة هدية تذكارية تراثية عبارة عن صندوق مبيت وثوب كويتي، وشكرت السفيرة اللجنة

كما استعرضت الانشطة التي قامت بها اللجنة وحققت نجاحا باهرا للتعريف بالكويت وما تقوم به من إنجازات لخدمة المجتمع الكويتي والدول الأخرى وتمنت النجاح لبرامج اللجنة المستقبلية.

