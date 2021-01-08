العلي: تلافي ملاحظات «المحاسبة»

وطن النهار

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مكتبه رئيس فريق ديوان المحاسبة لدى وزارة الداخلية عبداللطيف عبدالوهاب السهيل واعضاء الفريق وبحضور مدير مكتب التدقيق والتفتيش بمكتب وزير الداخلية عبدالرحمن الدويش.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه، كما تم بحث ومناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة في وزارة الداخلية ووضع الحلول وفق الأطر القانونية لها لتلافيها مستقبلاً.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات فتح نوافذ اتصال وتعاون وتنسيق بين الوزارة وديوان المحاسبة.

واكد فريق ديوان المحاسبة اهمية اللقاء والموضوعات والملفات التي تم مناقشتها التي من شأنها حصر وتقليص الملاحظات في ظل توافق الرؤى والتنسيق.

واستقبل في مكتبه محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وتناول بالحديث اوضاع المحافظة والتعاون المستمر لحفظ الأمن.

ومن جهته، قدم الشيخ فواز التهاني والتبريكات للوزير بمناسبة توليه المنصب الجديد، داعيا الله تعالى له بالتوفيق في مهمته بما يحقق مصلحة البلاد.

كما استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي سفيرة جمهورية فرنسا لدى الكويت آن كليرلوجندر.

واستقبل وزير الداخلية سفير دولة قطر لدى البلاد بندر بن محمد العطية.

كما استقبل سفير جمهورية ايطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم استعراض الملفات الامنية بين الجانبين.

