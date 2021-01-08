الجلاوي: تدشين مراحل لتحقيق النافذة الإلكترونية الواحدة

وطن النهار

قال المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي إن مشروع الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي ساهم في ضمان ودقة وتكامل العمليات التجارية بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري.

وأضاف الجلاوي في كلمة خلال تكريمه عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي أنه تم تدشين العديد من المراحل للوصول الى النافذة الواحدة الالكترونية. وأوضح أن النافذة الواحدة الإلكترونية توفر بيئة أعمال الكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية مؤكدا أن هذا يأتي ايمانا من الادارة بوجود بيئة تحسن وتدفع عجلة التقدم الاقتصادي والتجاري. وذكر أن منصة النظام الجمركي الآلي تسهم في تحسين بيئة العمل مثل اعتماد البضائع المقيدة التي تتطلب الافراج واصدار الموافقات آليا كنموذج إلكتروني موحد مما يسهل للمجتمع التجاري عملية توثيق البيان الجمركي مرة واحدة.

وذكر أن عملية التوثيق يتبعها فتح القنوات الالكترونية الخاصة بكل جهة لإتمام اجراءاتها الرقابية بشكل إلكتروني والحصول على الافراج بطريقة سريعة وسهلة. وقال إن هذه المنظومة تقدم حلولا رقمية ذكية تشمل أنظمة التصريح عن الارساليات والرصد الإجرائي والمراقبة وتتبع الدورة المستندية على مستوى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي والمتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

