رفع مخلفات وتنظيف شواطئ في محافظة مبارك الكبير

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية لرفع مستوى النظافة بالمحافظة الى جانب تنظيف الشواطئ خلال ثلاثة أيام متتالية .

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ملفي الحوالي أن الحملة جاءت في اطار رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي في مناطق المحافظة والتصدي لجميع التجاوزات ورفع مستوى النظافة والقضاء على كل السلبيات التي تشوه المنظر الجمالي فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مؤكدا على أن المفتشين بالادارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق لتحقيق انسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي في مناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع كل المخلفات.

وأشار الحوالي الى أن الحملة اسفرت عن رفع 4104 م3 من المخلفات فضلا عن غسيل وتعقيم 200 حاوية.

