الناصر: بناء الشخصية الدبلوماسية الشاملة يستدعي مزيداً من التدريب

وطن النهار

شدد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر على اهمية التدريب والتطوير في بناء الشخصية الدبلوماسية الشاملة التي تلبي متطلبات الدولة وتستجيب لعناصر ومفاهيم سياستها الخارجية بما يحقق الرفعة والتميز المنشود.

وأضاف خلال الزيارة والجولة التي قام بها الى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي صباح امس، بأن مسألة المكاشفة والمصارحة والتقييم الذاتي للبرامج التدريبية والدورات الأكاديمية، امر مطلوب وملح من اجل تصويب العمل التدريبي. وأشار الى ان موضوع تحقيق الهدف الذي انشئ من اجله المعهد الدبلوماسي، يتطلب وضع رؤية واضحة ترتكز على ثلاثة امور اساسية تشمل البرامج الأكاديمية وورشات العمل التدريبية لابد ان تصاغ من اجل تحقيق الهدف الذي نتوخاه وهو خلق الدبلوماسي الشامل، ضرورة وضع آليات عمل ناجعة لتقييم البرامج التدريبية ومدى تحقيق مخرجاتها للهدف المنشود، وقال ان الدورات التدريبية ليست اختياراً بل هي ملزمة على جميع منتسبي وزارة الخارجية وعلى كل مستوياتهم الوظيفية. وأكد الناصر، بهذا الصدد، بان المنطلق الأساسي وراء تأسيس المعهد الدبلوماسي هو بهدف الوصول الى مفهوم الدبلوماسي الشامل والذي يجب ان يتوافر به عدة خصائص وسمات اساسية اهمها، جودة التكوين الدبلوماسي والفكري ثم الالمام التام بالعمل القنصلي ومتطلباته باعتبار ان خدمة المواطن الكويتي في الخارج جزء اساسي من مهام عمل وزارة الخارجية طبقاً لمرسوم انشائها، يضاف الى ذلك الاحاطة الوافية بالعمل الاداري والمحاسبي. ووجه الناصر الى عمل تقييم وافٍ وشامل لمسيرة عمل المعهد الدبلوماسي خلال الـخمس عشرة سنة الماضية، ووضع رؤية واضحة لشكل وماهية الدبلوماسي المطلوب للعام 2030 لمواجهة متطلبات واستحقاقات الغد.

من ناحيته رحّب مدير عام معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي السفيرعبدالعزيز الشارخ بالوزير الناصر، معرباً وباسم جميع منتسبي المعهد عن خالص التهاني والتبريكات بالشرف الذي حظي به من لدن صاحب السمو الأمير بتقليده وسام الوشاح من الدرجة الأولى، مؤكداً بأن هذا التكريم محل اعتزاز ومفخرة للدبلوماسية الكويتية وكل منتسبيها، ثم قدّم شرحاً كاملاً عن ادارات وأقسام المعهد والمهام المنوطة بهما اضافة الى ما تم انجازه من تحديث وتطوير على البرامج التدريبية والدراسية سواءً موجّهة للدبلوماسيين المستجدين او لعموم منتسبي وزارة الخارجية، مشيداً بما تفضل به معاليه من توجيهات وملاحظات دقيقة وضرورة العمل بها وذلك في سبيل تطوير اداء المعهد وتحقيق رؤية الدبلوماسي الشامل والمتمكن.

