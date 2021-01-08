تآكل احتياطي الأجيال في 8 سنوات!

مال وأعمال

كشف بيانات رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها، عن ان استمرار ضغوط الانفاق على الميزانية سيدفع الحكومة للجوء الى صندوق الأجيال القادمة، وهو ما يعني خسارة فادحة للمال العام في ظل تدني الأصول وتراجع الايرادات بشكل كبير مع استمرار تراجع اسعار النفط.

وتوقعت البيانات تآكل احتياطيات الأجيال القادمة خلال 8 سنوات، في حال استمرت وتيرة التردد الحكومي في تطبيق الاصلاحات الملحة والتي على رأسها: اعادة النظر في رسوم املاك الدولة وتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية واستكمال منظومة التشريعات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والاهتمام بقطاعات التنويع الاقتصادي القادرة على خلق ايرادات تتمتع بالديمومة والاستمرارية مثل الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها.

وأشارت انه مع غياب الاصلاحات وترشيد الدعومات وتحفيز العمالة الوطنية القادمة الى سوق العمل للدخول وبقوة الى القطاع الخاص، سيكون من الصعب الحفاظ على الشعار الحكومي لا مساس بجيوب المواطنين وتحديداً في جانبي الدعوم والرواتب والتي حافظت الكويت عليهما في ظل ظروف استثنائية وصعبة، الا انه مع استمرار وتيرة غياب الاصلاحات الحكومية سيكون الصعب عدم الاقتراب منهما وبالتالي سيتأثر المواطن سلباً مع غياب منظومة الاصلاحات.

ولفتت البيانات الى ان التعويل على النفط كمورد اساسي للدخل لم يعد بالامكان الحفاظ عليه في ظل تراجعات الطلب على النفط وظهور الطاقة البديلة بقوة على الساحة الدولية، الأمر الذي سيجعل من النفط بلا قيمة وسيكون حلم الكويت بتحقيق 4 ملايين برميل يومياً دون المستوى المأمول، مشيرة الى ان التعويل على النفط في بناء الميزانيات لن يحقق تنمية مستدامة ولا رؤية استراتيجية تستوعب المزيد من العمالة الوطنية في سوق العمل.

وتساءلت دراسة حول « كيف يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الكويت ولا تتمتع ببنية تحتية متطورة ولا انجاز سريع في المشاريع الاسكانية، مع استمرار غياب تنويع مصادر الدخل».

ومن بين الأمور التي تبدي الاستغراب ما يتعلق بمناداة الحكومة في خفض الانفاق وترشيده، وفي الوقت نفسه هناك رواتب سخية تدفع للقياديين تفوق اضعاف ما يحصل عليه قيادات مماثلة في الدول المتقدمة، وأضعاف اضعاف ما يحصل عليه قيادات في دول عربية اخرى.

ولفتت مصادر الى ان مراجعة الرواتب السخية امراً لا مفر منه ومطلوب بشدة في المرحلة المقبلة.

ومن بين التناقضات، ما يتعلق بتشابه الاختصاصات والوظائف بين الوزارات والمؤسسات المستقلة التابعة لها، والتي يمكن دمجها في حال كانت الحكومة جادة في تخفيض الانفاق والابتعاد عن الهدر في النفقات. وأشارت المصادر الى انه من الصعب القبول بالانتهاء من تأسيس شركة في دول مجاورة في اقل من ساعات معدودة، في الوقت الذي يستغرق تأسيس شركة بالكويت اكثر من 3 اشهر وربما تزيد عن ذلك،لافتة الى ان بيئة الأعمال لا تزال عاجزة عن استيعاب متطلبات القطاع الخاص لتوسيع دوره في الاقتصاد وسيؤدي في النهاية الى بيع قطاع عام مترهلاً ومحملاً بخسائر كبيرة ليديره.

وبين مصادر ان دول المنطقة سبقت الكويت في تطوير بنيتها اللوجيستية واستفادت من الطفرة التجارية وقت الأزمة، فيما لا تزال الكويت بعيدة عن حلبة السباق في هذا المضمار.

ومن بين الأمور التي حذرت المصادر من استمرارها، غياب التنويع الاقتصادي وهو ما يعني مزيداً من الخسائر لأن التعافي سيطول داخل الكويت مع غياب الاصلاحات وتنويع مصادر الدخل.

ومن بين الأمور التي ابدت المصادر تخوفاً حيالها عجز القطاع العام عن استيعاب مزيد من العمالة بنفس الأحور وشروط العمل المريحة وهو الأمر الذي يدفع الى ضرورة المضي قدماً في تأهيل العمالة الوطنية للدخول بقوة في القطاع الخاص.

