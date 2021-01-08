ديموقراطية «الشيوخ» دفعت الأسهم العالمية لذروة 30 عاماً

مال وأعمال

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، فيما لامس المؤشر نيكي ذروة 30 عاما بدعم من اسهم الشركات المالية اذ صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية بفضل آمال في تحفيز اكبر عقب اكتساح ديموقراطي في انتخابات اعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا اكثر من 1% عند اكثر من 27 الف نقطة، ليبلغ اعلى مستوى منذ اغسطس 1990 خلال الجلسة وينهي سلسلة خسائر امتدت اربعة ايام.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اكثر من 1 % الى 1826 نقطة، ليتجاوز ذروة بلغها اواخر العام الماضي مسجلا اعلى مستوياته منذ اكتوبر 2018.

ولم تتأثر شهية المستثمرين بالفوضى التي شهدتها العاصمة الأميركية واشنطن بعد ان اجتاح موالون للرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس الأميركي، ليجبروه على تعليق جلسة للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتلقت اسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية، وهم من المستثمرين الكبار في الدين الأميركي، دفعة بعد ان ارتفعت عوائد السندات الأميركية بقوة.

وصعدت بقية الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والقيمة ايضا بفضل آمال في حزمة تحفيز من الادارة الأميركية القادمة في عهد الرئيس بايدن. وجدد فوز ديموقراطي في مجلس الشيوخ الاقبال على اسهم شركات الطاقة المتجددة، وقفز سهم رينوفا لأكثر من 10 % الى مستوى قياسي. وارتفعت اسعار الذهب اذ عزز اكتساح ديموقراطي لانتخابات اعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز اميركي اضافي، على الرغم من ان صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عند ما يقل عن اعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة. وتقدم الذهب في المعاملات الفورية الى اكثر من 1900 دولار الأونصة خلال الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% الى 1927 دولارا.

