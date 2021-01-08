تسريب بيانات 100 مليون بطاقة ائتمان

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فيما يمكن ان يكون خرقاً كبيراً للبيانات، تسربت معلومات اكثر من 100 مليون مستخدم لبطاقات الخصم والائتمان من معالج المدفوعات Juspay على شبكة الانترنت المظلمة.

وتعالج Juspay المدفوعات لشركات مثل امازون، وSwiggy، وMakeMyTrip وغيرها. وقالت جوسباي: «يؤلمنا ان نبلغكم بأن خرق البيانات حدث في 18 اغسطس 2020. تم اختراق معلومات البطاقات المجهّلة، وأرقام الهواتف المحمولة وبطاقات تعريف البريد الالكتروني لمجموعة فرعية من مستخدمينا».واكتشف الباحث في الأمن السيبراني راجشيخار راجهاريا خرق البيانات، من خلال شخص يعرضها للبيع على شبكة الانترنت المظلمة.

وفي حديثه الى Business Insider، اشار راجاهاريا الى ان خرق البيانات قد يكون اكثر خطورة اذا اكتشف المتسللون خوارزمية التشفير المستخدمة في تغطية ارقام البطاقات. وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».

وفقاً لـ جوسباي، تتضمن المعلومات المسربة معلومات البطاقات المحجوبة غير الحساسة وأرقام الهواتف المحمولة ومعرفات البريد الالكتروني لمجموعة فرعية من المستخدمين.

وقالت الشركة ان المعلومات المسربة لا تتضمن ارقام البطاقات الكاملة او معلومات الطلب او رقم التعريف الشخصي للبطاقة او كلمة المرور.

وتتضمن البيانات الموجودة على الويب المظلم معلومات مثل البنك المصدر للبطاقة وتاريخ الصلاحية والأرقام الأربعة الأخيرة من البطاقة والأرقام المحجوبة ونوع البطاقة واسم المستخدم.

هل يجب ان تقلق؟

وأشار راجاهاريا الى انه قد يكون هناك خطر كبير على المستخدمين اذا تم تسريب الخوارزمية المستخدمة في تجزئة ارقام البطاقات او اذا اكتشفها المتسللون بأنفسهم.

وقامت Juspay بتجزئة ارقام بطاقات الخصم والائتمان المكونة من 16 رقماً من اجل معالجة المعاملات، عبر اخفاء 6 ارقام فقط منها.

اذا تمكن المتسللون من اكتشاف الخوارزمية المستخدمة لانشاء هذه التجزئة، فسيمكنهم معرفة ارقام البطاقات الأصلية.

بالاضافة الى المخاطر السابقة، اشار راجاهاريا ايضاً الى ان المحتالين يمكنهم استغلال البيانات التي تشمل ارقام الهواتف المحمولة، عبر الاتصال بحاملي البطاقات وخداعهم للكشف عن ارقام البطاقات الكاملة، ورقم التعريف الشخصي، وكذلك كلمات المرور.

