خبراء: المشروعات الصغيرة ضلع أساسي في نهضة الاقتصاد

مال وأعمال

اختتم مؤتمر افتراضي للشباب تحت عنوان «الكويتي كفو»، مساء أمس فعالياته داعيا الى ضرورة التحول الرقمي لقطاع الأعمال ليكون ضمن أولويات الكويت الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية الكويت للعام 2035

ودعا المشاركون في المؤتمر التي تنظمه شركة غلوبال إكسبو عبر منصات «إكسبو 35» الى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة تعتبر ضلعاً اساسياً في نهضتنا واقتصادنا والتي تسهم في بناء شخصية المبادر او الطموح و تطوير ذواتهم والعمل في بيئات عمل مرنة متطوره تشبه حياتهم الشخصية.

وفي أولى محاوره باليوم الثالث والاخير، ناقش المؤتمر «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة، حيث تحدث في بداية الجلسة مدير ادارة المخاطر والأزمات بشركة «إكسبو 35» الدكتور سلمان السويلم، فقال أكد أن التحول الرقمي لقطاع الأعمال بات مع سمات العصر الجديد، وأضاف أن العمل على تنظيم هذا المؤتمر جاء متماشيا مع التحول الرقمي للكويت التي تضعه ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية الكويت للعام 2035 وبموازاة المشروعات الحكومية الرامية إلى الاستفادة من عمليات الرقمنة في الكثير من قطاعات الدولة.

من ناحيتها، قالت مستشارة خدمة العملاء ومؤسس شركة ار تي للاستشارات، رحاب الطواري، فقالت أن المشروعات الصغيرة تعتبر ضلعاً اساسياً في نهضتنا واقتصادنا وحتى تجديد رؤية المستقبلة لطلبتنا وشبابنا، مضيفة أن آثار المشروعات الصغيرة إنما تمتد لأكثر من مجال وقطاع، ليس فقط على صعيد رفع المستوى الاقتصادي للبلد، ولا يقتصر تأثيرها على بناء شخصية المبادر او الطموح فحسب، وإنما أصبح كل صاحب مشروع صغير او ناشيء عبارة عن باب رزق وعمل لشخص آخر.

وأضافت أن المشروعات الصغيرة الحقيقية أصبحت اليوم بمثابة البوابة الجديدة لكثير من الشباب حديثي التخرج الراغبين في تطوير ذواتهم والعمل في بيئات عمل مرنة متطوره تشبه حياتهم الشخصية.

الصناعات الحرفية

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين البروفيسور د. علي صالح النجادة، خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «تعزيز سبل تنمية الصناعات اليدوية كمدخل لتشجيع المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة بين الشباب في دولة الكويت»، أكد أن الحرف اليدوية هي صناعة مهمة وأساسية في بناء إقتصاديات العديد من المجتمعات الإنسانية القديمة والمعاصرة، كما ولعبت الصناعات الحرفية دورا بارزا في خلق فرص عمل جاذبة للعديد من الأفراد والأسر الكويتية لدرجة أن أسماء بعض العوائل الكويتية قد أخذت من أسماء الحرف التي عملت بها.

وفي ثاني محاور اليوم الثالث استعرض المؤتمر قصص نجاح من الكويت إلى العالمية، حيث قدمت الباحثة في البيولوجيا الطبية على المستوى الخلوي والجزيئي والمتخصصة في الهندسة الوراثية ومخترعة التقنية الحديثة للتصوير الجزيئي للحمض النووي في الخلايا الحية، خديجة الرفاعي، ورقة استعرضت خلالها فكرة الاختراع الجديد في مجال الهندسة الوراثية الذي استخدمت فيه اداة الهندسة الوراثية المعروفة باسم «كرسبر» وطورتها بحيث يمكن استخدامها لمراقبة التغييرات الديناميكة التي تحدث في الخلايا الحية للحمض النووي في الخلايا الحية بدقة عالية جداً.

اول تجربة علمية

كما قدم مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري وصاحب مبادرة ارسال اول تجربة علمية من الكويت للفضاء وكذلك مبادرة «قمر الكويت» اول قمر صناعي باسم الكويت، د. بسام الفيلي، تجربته التي تعد إنجازاً تاريخياً جديداً للكويت، تمثل بإرسال أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ «فالكون- 9»، المصمم من شركة «سبيس أكس» من مركز كيندي للفضاء في الولايات المتحدة حيث حمل الصاروخ تجربة صممها طلبة في الكويت إلى رواد الفضاء المتواجدين على متن محطة الفضاء الدولية لتنفيذها في الفضاء نيابة عن الطلبة، وهو الحدث التاريخي الذي تم بتنظيم من المركز العلمي في الكويت وبدعم مادي وفني ولوجستي من شركة الفضاء المداري وكذلك دعم علمي من جامعة الكويت. من جانبها تطرقت سفيرة الشبكة العالمية للاختراع والابتكار في لندن المهندسة جنان الشهاب إلى مشاركتها في برنامج «نجوم العلوم»، مؤكدة أنها كانت تجربة رائعة أتاحت لها فرصة التعلم وتنمية عقلية المبتكر واكتساب المزيد من الخبرة في مجال الابتكار. وأضافت أنه على الرغم من كل العقبات التي واجهتها في بداية طريقها، إلا أنها نجحت في إطلاق شركتها وإكمال العمل على ابتكاراتها، وتنفيذ اختراعاتها على ارض الواقع تحت اسم شركة الكترودس للصناعات الكهربائية، وبعدها أصبحت اول سفيرة عربية للشبكة العالمية للاختراع والابتكار في لندن.

المحور الثالث

وفي المحور الثالث الذي تناول «دور جمعيات النفع العام والنقابات العمالية في دعم المبادرات الشبابية»، تحدث رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله، فقال أن جمعية العلاقات العامة قامت بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع العديد من مؤسسات الدولة بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لتمثل بذلك حلقة للربط بين هذه القطاعات المهمة.

أما بشأن دعم المبادرات الشبابية فقال النصرالله، أن منظمات المجتمع المدني داخل الكويت تمد يد العون دائماً وابداً أمام أي مبادرة شبابية تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، كما ان أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمام أي شاب للإنضمام وفق الشروط والضوابط والقوانين المتبعة في ذلك الشأن.

من جانبه، قال السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس نقابة البلدية محمد العرادة، أن الحركة النقابية العمالية الكويتية تعد أحد الأعمدة الأساسية في المجتمع المدني، وأنها لعبت دوراً كبيراً في جميع المواقف الوطنية التي مرت بها الدولة، فهي الشريك الأساسي مع الحكومة وأصحاب الأعمال في المحفل الدولي لمنظمتي العمل الدولية والعربية.

المحور الرابع

وفي المحور الرابع والاخير، والذي كان بعنوان «المشروعات الصغيرة ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن»، قال مستشار تصميم الاعمال التجارية د. محمد الجيماز، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تختلف من حيث الأحجام والطبيعة وقد تعمل في أسواق مختلفة وفي مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية. بدوره، قدم المدير التنفيذي لشركة يوتاج للالكترونيات سالم المعمري، ورقة تطرق خلالها للتقنية الجديدة في العالم، مشيراً إلى أن «يوتاغ» هي شريحة إلكترونية تسهل لك مشاركة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتغنيك عن بطاقة الأعمال التقليدية، وتسهل للشركات التجارية وأصحاب المشاريع في التواصل مع العملاء.

