«أوابك» أرست دعائم التعاون في صناعة النفط العربية

مال وأعمال

يصادف يوم التاسع من يناير 2021 الذكرى الثالثة والخمسين لإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). وقد كانت مبادرة إنشاء المنظمة في عام 1968، انجازا عربيا متميزا ومهماً، أوضح قدرة الدول العربية على تجاوز التداعيات الحرجة التي مرت بها في تلك الفترة والتوجه قدما نحو العمل على بناء اقتصادات البلدان العربية على أسس اقتصادية مدروسة، وأتى الإعلان عن إنشاء المنظمة كمحاولة جادة من مجموعة من الدول العربية، لإرساء مفهوم جديد للتعاون فيما بينها، قوامه التركيز على شؤون البترول، باعتباره المصدر الرئيس للطاقة في العالم، وعلى الصناعة البترولية الوليدة المرتبطة بالبترول والغاز، باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول العربية. وقد بادرت كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، وليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، بتنفيذ هذا التوجه وكانت هي الدول المؤسسة لمنظمة أوابك، حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشائها في بيروت يوم 9 يناير1968. ثم انضم إلى المنظمة 8 دول عربية أخرى، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ودولة قطر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية. وأكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)علي بن سبت، بأن المنظمة تهدف إلى إرساء دعائم التعاون والتنسيق بين أعضائها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي المتعلقة بالصناعة البترولية، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالحها والدفاع عن حقوقها، كما تسعى إلى توحيد الجهود لتأمين الامدادات النفطية إلى أسواق استهلاكة بشروط عادلة ومقبولة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال وخبرة المستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء.

