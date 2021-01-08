«دايكن» حصدت «سوبر براندز الإمارات»

مال وأعمال

حازت «دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا» (Daikin MEA) على جائزة «سوبر براندز الإمارات 2020»، في إنجازٍ جديد يؤكد مكانتها الرائدة كإحدى أبرز العلامات التجارية المبتكرة وتميّزها في تزويد العملاء بمنتجات مبتكرة وآمنة بيئياً.

وتعد الجائزة إضافة مهمة لمجموعة الجوائز المرموقة التي حازت عليها الشركة سابقاً، مثل «فوربس» و«غلوبال إنوفيشن» و«غود ديزاين» وغيرها. وقال مايك إنجلش، مدير «سوبر براندز الشرق الأوسط»: «نجحت دايكن في تعزيز قدراتها التنافسية في دولة الإمارات، مدعومةً بإدارة كفؤة وحزمة متكاملة من خدمات دعم ما بعد البيع، فضلاً عن مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة والنشاطات النوعية التي ترسخ ريادة علامتها التجارية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام غازات التبريد الآمنة بيئياً». من جهته، قال تونا غولنغ، نائب الرئيس- المبيعات في «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»: «اختارت «مجموعة دايكن» دولة الإمارات لتكون مركزاً ومقراً لمصنعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، في سبيل تقديم خدماتنا التي تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية. ونجحنا خلال مسيرتنا الممتدة على مدى 15 عاماً في السوق الإماراتية في تطوير وتنمية أعمالنا من خلال تعزيز جهودنا ووجودنا وتوسيع نطاق مبيعاتنا وخدماتنا وشبكة الموزعين، فضلاً عن الترويج للحلول المستدامة والمساهمة بفعالية في دفع مسار التنمية الشاملة في دولة الإمارات.»

وأضاف غولنغ: «برزت علامتنا التجارية على مدى السنوات الماضية كواحدة من بين أفضل الشركات المساهمة والمؤثرة في دفع مسار نمو واستدامة سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، حيث قدمت مجموعة واسعة من الحلول التي تتراوح بين وحدات التبريد والتكييف الصغيرة والمنفصلة وأجهزة المبردات الضخمة. واستطعنا الحصول على عقود لمشاريع مهمة، كما عملنا على توسيع نطاق علامتنا التجارية وانتشارها كعلامة رائدة من الطراز الأول». واختتم غولنغ: «نسعى قدماً إلى أن نصبح العلامة التجارية الأبرز ضمن الأسواق والدول كافة التي نعمل ضمنها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعين برؤية طموحة تهدف إلى إحداث تحول إيجابي وتحقيق الريادة ضمن قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، من خلال توظيف القدرات العالية والمزايا التنافسية لحلولنا المبتكرة في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وجودة الهواء وتعزيز حماية البيئة».

