الدولار يحوم فوق أدنى مستوى منذ 2018

مال وأعمال

ارتفع الدولار، ليحوم فوق أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد فوز الديموقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، ما يمهد الطريق أمام تحفيز مالي أكبر محتمل في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن. وصعد مؤشر الدولار إلى أكثر من 89 في التعاملات المبكرة في لندن، لكنه ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في التعاملات خلال الليل عند 89، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ مارس 2018. وهبط الدولار الأسترالي إلى أكثر من77 سنتاً أميركي بعد أن لامس قمة ثلاث سنوات تقريبا عند 78. وتراجع إلى نحو 1 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.2349 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

