الصدام النيابي - الحكومي يحاصر البورصة

مال وأعمال

ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 7.5 نقاط من 5529.6 نقطة بنسبة 0.13 في المئة إلى 5537.19 نقطة وسط حالة من التباين على السوق مع التراجع الطفيف لمؤشر السوق الأول بمعدل 0.001 في المئة وبنحو 0.07 نقطة ليستقر عند مستوى 6030.79 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 44 مليون دينار بنسبة 0.13 في المئة من 32.125 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 32.169 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 32.5 في المئة لتصل إلى 25.75 مليون دينار مقابل 34.14 مليون دينار في جلسة الأربعاء، كما صعدت أحجام التداول بواقع 6.1 في المئة لتصل إلى 208.4 ملايين سهم مقابل 196.4 مليون سهم.

وسجل المؤشر الرئيس صعوداً بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 23.5 نقطة من 4543.8 نقطة إلى 4567.33 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيس 50 بـنحو 41 نقطة وبنسبة 0.88 في المئة من 4631.85 نقطة إلى 4672.84 نقطة.

واشار محللون الى السوق سيواصل حالة التباين خلال الجلسات لعدة اسباب منها:-

? تداول خبر عن نية الحكومة في الاستقالة في ظل الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث يخشى المستثمرون من دخول البلاد في حالة من التوتر السياسي خلال الفترة المقبلة.

? اوضاع البورصات العالمية غير مستقرة بسبب ازمة الرئاسة الاميركية ما اصاب الاسواق العالمية بتداعيات عدة.

? استقرار الاوضاع الصحية في البلاد، لاسيما مع التراجع الملحوظ في الحالات المصابة مع استمرار وزارة الصحة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا إلى البلاد.

? بلوغ الدولار ادنى مستوياته نتيجة الاوضاع السياسية في الولايات المتحدة.

? استمرار اجازة العديد من كبار المتداولين في السوق.

واشار محللون الى جلسة الامس شهدت دخول قوي على الاسهم القيادية والتي ساهمت في تماسك السوق في جلسة نهاية الاسبوع.

وقد سجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الخدمات المالية بتراجع نسبته 0.77 في المئة، فيما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.89 في المئة.

وجاء سهم «ياكو» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع بلغت نسبته 20.97 في المئة، بينما تصدر سهم «الراي» القائمة الحمراء مُرتفعاً بنحو 20.8 في المئة.

وحقق سهم «أهلي متحد» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.55 ملايين دينار مُتراجعاً 0.94 في المئة، فيما تصدر سهم «بنك الخليج» نشاط الكميات بتداول 17.2 مليون سهم متراجعاً 0.93 في المئة.

