51 مليون دينار الخسائر الأسبوعية للمؤشرات

مال وأعمال

سيطر التباين على اداء البورصة خلال الأسبوع الأول من عام 2021 وذلك في ظل الاثار السلبية للتداعيات السياسية على البورصة خاصة بعد تداول الاشاعات عن نية الحكومة في الاستقالة في ظل الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على التداولات، حيث يخشى المستثمرون من دخول البلاد في حالة من التوتر السياسي خلال الفترة المقبلة.

وهبطت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 51 مليون دينار وبنسبة 0.15 في المئة، لتصل إلى مستوى 32.169 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 32.22 مليار دينار في إقفال الخميس 31 ديسمبر، وذلك عبر أربع جلسات فقط بسبب عطلة بداية السنة الميلادية.

وتراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 79 مليون دينار وبنسبة 0.33 في المئة من 23.686 مليار دينار إلى 23.607 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 28 مليون دينار من 8.533 مليارات دينار إلى 8.561 مليارات دينار.

وظهر تباين مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع، لينخفض المؤشر العام للبورصة في ختام جلسة الخميس بنحو 0.15 في المئة وبنحو 8.8 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق لينخفض من 5546.04 نقطة إلى 5537.19 نقطة.

