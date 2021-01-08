شركات العقار والصرافة والذهب تحت مجهر «التجارة»

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي. وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية و4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام شركتي عقارات وشركة صرافة وأربع شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وأشارت إلى إيقاف نشاط شركتي عقار ومجوهرات وإيقاف الرقم المدني لشركتي عقار ومجوهرات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 28 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 18 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات. ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال» قامت بتحديث بيانات 71 ترخيصاً موزعة على 52 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين.

وأضافت أن الإدارة اعتمدت تأكيد بيانات 64 مراقباً لـ 34 شركة عقارية، و21 شركة مجوهرات وشركتي صرافة و4 شركات تأمين و3 شركات مزادات. وقالت الوزارة في ذات البيان ان (مكافحة غسل الأموال) قامت بالتدقيق ميدانياً على 64 شركة منها 16 عقارية و14 صرافة و30 مجوهرات و4 تأمين.

