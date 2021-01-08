«الوطني للثقافة»: 66 نشاطاً ثقافياً للعام 2020

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أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب احصائية أنشطته الفنية والثقافية والأدبية للعام 2020.

وبينت الاحصائية 66 نشاطاً وفعالية موزعة على قطاعي الثقافة والفنون (59) فعالية، والاثار والمتاحف (5) فعاليات، ومكتبة الكويت الوطنية (2) فعالية، وجرى جزء منها قبل بدء الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، فيما نفذ الجزء الأكبر منها أثناء الجائحة وذلك باستخدام منصات التواصل الافتراضي المختلفة منذ أبريل 2020.

وقد ساهمت قطاعات المجلس المختلفة في التواصل مع الجمهور طوال أشهر الحجر الصحي واجراءات مكافحة الوباء على مستوى الدولة وذلك لأهمية الأنشطة الثقافية والفنية في دعم وخدمة المجتمع، وخاصة مع حالة الشلل العالمي الذي طال الحياة العامة لملايين البشر وأضر باقتصادات البلدان كافة وفرض عليهم التزام منازلهم لأيام طويلة.

وقد حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الاهتمام بمد المجتمع بالمنتجات الثقافية المختلفة والمنوعة مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت قدرة كبيرة على تخفيف المشهد القاسي لوباء كورونا.

