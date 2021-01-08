«لوياك» أطلقت حملة «عطاء اليوم أمل الغد»

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أطلقت مؤسسة لوياك أخيراً حملة (عطاء اليوم أمل الغد) في وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بانجازاتها التي قدمتها خلال عام 2020، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام بانتشار فيروس كورونا والذي تسبب في حالة من الاغلاق في أغلب دول العالم، الا أن لوياك قد واصلت تقديم رسالتها الهادفة في تمكين وتطوير الشباب وخدمة المجتمع، وذلك بتحويل برامجها الرئيسية الى المنصة الافتراضية (زووم) حتى يتسنى للشباب الاستفادة من هذه البرامج قدر الامكان، بالاضافة الى تقديمها أكثر من 37 ورشة عمل جديدة.

ولم تكتفِ لوياك بتقديم الورش عبر منصة ( زووم ) بل قدمت أكثر من 67 ورشة عمل افتراضية وبرامج حوارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شارك بها أكثر من 119 مدرباً وضيفاً من الكويت والأردن ولبنان، وكذلك أطلقت لوياك عدداً من الحملات الوطنية منها حملة (تعهدي بسلامة موطني) وحملة (كلنا للكويت) لتعزيز الجهود بين المواطن والمقيم في شتى القطاعات ومسابقة (تنفس بابداع) وحملة (انهضي يا بيروت)، شارك بها المئات من المتطوعين في الكويت والأردن ولبنان.

يعتبر التطوع وخدمة المجتمع من الأمور الرئيسة التي تسعى لوياك لزرعها وتعليمها للشباب، فمن الأنشطة والمبادرات التي قدمتها لوياك في هذه الفترة، تعقيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتطوع في المستشفى الأميري وتجهيز المسحات في مستشفى جابر الأحمد ومنطقة صباح الصحية وتوزيع المؤن الغذائية على الأسر المتعففة في الكويت. تأتي كل هذه الانجازات بعد استراتيجية متكاملة وضعتها المؤسسة نصت على التحول الى التعليم والتدريب الافتراضي وتوحيد الجهود والتوجه الى التكامل مع أفرع لوياك في لبنان والأردن واليمن، وتعزيز دور لوياك التطوعي والانساني القائم في الكويت والدول الأخرى، وتعزيز مهارات موظفي لوياك ورفع مستوى الكفاءة الفنية والاقتصادية باستخدام الخبرات العربية عن بعد، بالاضافة الى تعزيز الشراكات وتوحيد الجهود والعمل التنموي المشترك مع شتى القطاعات الخاصة والحكومية والمدنية.

